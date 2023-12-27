船隻繞行好望角要多花多少油錢？韓媒：上看200萬美元

韓媒報導，船隻航線由紅海改道繞行非洲好望角，每艘船多付出的燃料成本將高達150萬至200萬美元。（歐新社）

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海的無差別攻擊已迫使主要船運公司改變航線，不再經由紅海的蘇伊士運河，改繞行非洲南端的好望角。根據分析，每艘船多付出的燃料成本將達150萬至200萬美元。

南韓 財經媒體BusinessKorea引述航運業消息人士報導，南韓船隻繞行好望角的航線的距離比紅海航線多5,000多公里，貨物送達時間也會多出10天左右。

非洲地區缺乏原油煉製基礎設施，導致非洲港口的石油售價高於其他主要港口。 英國航運雜誌Lloyd's List報導，截至11月21日，開普敦每噸超低硫燃料油價格為697.50美元，比新加坡的609.50美元高出14.4%。在西非多哥洛梅港這種油料的價格突破750美元，東非肯亞的蒙巴薩港更達1,159美元。

專家說，這對現代商船公司（HMM）來說將是一個沉重負擔，該公司去年光是在燃料上就花費了1.37兆韓元（約10.56億美元）。

即使南韓船運公司鋌而走險選擇紅海航線，也很難避免高昂的成本。紅海航線的海上保費 幾乎天天都在飆漲。10月初以色列與哈馬斯戰爭爆發時，保險 費率為0.05%，但到12月中旬已升至0.2%。

報導指出，在耶誕節前夕，費率增為0.3%~0.5%。這意味著一艘價值1.3億美元的新超大型油輪 (VLCC) 的保費為76萬美元，一艘超大型貨櫃船的保費則為100萬美元。烏克蘭榖物出口港的保險費率則在2.5%~3.0%之間，因為這些港口容易遭受俄羅斯的攻擊。