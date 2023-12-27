東京近半女性曾遇狼爪 明年1/6起撲滅癡漢

日本東京都政府近日調查性騷擾實際情況，有多達45%的受訪女性曾遭遇「癡漢」狼爪。(美聯社)

日本 東京都政府近日針對「癡漢」(色狼)受害與目擊事件，首度進行大規模調查，以了解東京都內性騷擾 受害者的實際情況，結果竟顯示45%的受訪女性表示曾遭遇「癡漢」狼爪，甚至男性也有9%過去曾遭受癡漢猥褻，東京都政府跟警視廳合作，2024年1月6日起推動「撲滅癡漢活動」。

日本富士新聞網及每日新聞報導，遭受癡漢被害的場所以「電車內」的81.2%最多、馬路上7.9%次之，其他依序是車站建物內4.9%及購物中心跟商店內2.7%。

東京都生活文化體育局近期首次針對癡漢事件進行調查 ，並於25日公布調查結果，顯示住在東京或通勤通學往來東京的3573名受訪者中，有約45%女性及9%男性坦言過去曾遭遇癡漢狼爪，並以學生最多（占全體受害者76.1%。高中生36.5%、大學生22.9%、中學生11.7%、小學生5.0%），再來是一般上班族或公務員（23.7%）。

東京列車以擠迫著稱，在上班尖峰時間可以擠滿乘客讓人動彈不得，容易成為癡漢目標。東京警方亦表示，雖然在COVID-19疫情 期間東京逮捕癡漢件數一度減半，但目前已逐漸恢復疫情前水準。

調查也指出，有約四成受害人在遭到癡漢伸出狼爪當下的反應都是「忍耐」或「無能為力」；而在列車上或站內目擊癡漢，甚至與癡漢對峙的人有11.2%；被害者中選擇採取行動的，有90%以上都是得到周圍的路人協助，成功反制或抓拿癡漢。

東京都政府跟警視廳合作，配合即將來臨的學生應考季的2024年1月6日起，推動「撲滅癡漢活動」。

警視廳生活安全總務課表示，東京都內今年到11月底止的癡漢逮捕件數共759件，已比2022年全年件數還多出118件。