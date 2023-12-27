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亞洲2024選舉年10億人投票 牽動政經走向

編譯簡國帆╱綜合26日電
印度等多個亞洲國家都將在2024年舉行大選，決定亞洲未來幾年的經濟與外交走向。(美聯社)
印度等多個亞洲國家都將在2024年舉行大選，決定亞洲未來幾年的經濟與外交走向。(美聯社)

亞洲2024年將舉行一連串選舉，超過10億人都將投票，決定這個地區未來幾年的經濟與外交走向。

日經新聞整理以下的亞洲國家選舉：

●孟加拉：1月7日

孟加拉將舉行國會選舉，在反對黨杯葛、以及國際社會施壓確保自由與公平選舉下，這場選舉彷若似曾相似，預料將重演2014年選舉的結果，由執政黨勝出，預料也將傳出嚴重的違規行為。專家指出，這場選舉將是該國歷來「後果最深遠」的選舉，將決定多黨體系未來能否存續，他擔心孟加拉將成為獨裁國家。

●台灣：1月13日

台灣選民將選出新任總統與立委，結果將牽動台海情勢。

●巴基斯坦：2月8日

這場延宕已久的選舉，將使板球明星出身的前總理康恩（Imran Khan）去年被拉下台後的政治動盪，達到最高潮。康恩領導的巴基斯坦正義運動黨將槓上強力的軍政府，目前似乎處於有利地位，但當局已在打壓巴基斯坦正義運動黨，康恩8月也因他否認的貪腐指控而入獄，到投票前可能都還不會釋放，現在各界關注另一位前總理夏立夫（Nawaz Sharif）能否重新掌權。

●印尼：2月14日

超過2億名合格選民將選出新總統，為全球最大規模的總統直選，三名候選人包括國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）、前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）以及前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）。

雖然現任總統佐科威已無法再競選連任，但他的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming）是普拉伯沃的副總統搭檔。民調顯示，三度參選的普拉伯沃支持度遙遙領先。

●南韓：4月10日

這場南韓國會選舉，將是決定總統尹錫悅施政的關鍵。尹錫悅去年上任以來，因在野的共同民主黨掌控國會多數席次，始終未能通過立法，現在他領導的國民力量黨必須贏得更多席次，才能讓尹錫悅在五年任期的剩餘時間有更多政績。

印度：4至5月

印度將在4至5月舉行好幾周的國會選舉，總理莫迪和印度人民黨尋求第三度掌權。印度登記選民共達驚人的9.5億人，莫迪仍是最受歡迎的政治人物，在野黨也難以取得進展。為強化挑戰印度人民黨的實力，超過20個在野黨已故總「印度國家發展包容聯盟」（INIDA），包括希望重返往日榮光的主要在野黨印度國大黨。

斯里蘭卡：9月前

還沒擺脫史上最嚴重經濟危機的斯里蘭卡，還沒決定下次總統與國會大選的時間，但總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）已提撥100億斯里蘭卡盧比（約3050萬美元）作為選舉經費，預定9月前舉行。

威克瑞米辛赫尚未正式宣布參選，但預料將加入選戰，主張他在避免國內的更嚴重金融動盪上，扮演重要角色。

印度 斯里蘭卡 投票

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