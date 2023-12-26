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MSC證實貨櫃船在紅海遇襲 胡塞組織坦承發動攻擊

編譯葉亭均／綜合外電
地中海航運公司（MSC）在聲明中證實，旗下的貨櫃船MSC United VIII周二（26日）在行經紅海時遭遇襲擊。圖為MSC一艘貨櫃船在12月22日行經蘇伊士運河。（歐新社）
地中海航運公司（MSC）在聲明中證實，旗下的貨櫃船MSC United VIII周二（26日）在行經紅海時遭遇襲擊。圖為MSC一艘貨櫃船在12月22日行經蘇伊士運河。（歐新社）

地中海航運公司（MSC）在聲明中證實，旗下的貨櫃船MSC United VIII周二（26日）在行經紅海時遭遇襲擊。葉門的胡塞武裝組織已宣稱是其所為，並表明已試圖用無人機攻擊以色列

MSC表示，這艘貨櫃船在世界標準時間26日12時25分左右遭到攻擊，但所有船員都安全，無人員傷亡，該船是從沙烏地阿拉伯開往巴基斯坦。MSC說，事發時，該船將被襲擊的情況告知周邊一艘聯軍海軍軍艦，同時採取迴避策略。

以色列另表示，其軍機已在紅海地區攔截一個敵意空中目標。

胡塞組織發言人沙里亞在電視演說中表示，由於這艘船的船員沒有回應其警告，該組織因而瞄準這艘貨船，他判定是MSC United貨櫃船。

他同時表示，胡塞組織已針對以色列南方城市艾拉特和其他地區執行軍事行動，他稱這塊地區是被占據的巴勒斯坦地區。他並未表明是否成功擊中任何目標。

美國中央司令部在社群平台X上表示，美國戰鬥機、一艘海軍驅逐艦和其他軍隊資產已在紅海擊落胡塞組織發動的12架無人機、三枚反艦彈道飛彈和兩枚巡弋飛彈。沒有船隻受損，也無人員傷亡回報。

胡塞是伊朗所支持的武裝組織，控制葉門包括首都在內的多數地區，從10月持續攻擊行經紅海、與以色列往來或駛往以色列的商船，藉此聲援加薩地區的巴勒斯坦人。以色列正與巴勒斯坦的哈瑪斯組織對戰。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早也回報在靠近葉門的紅海區域發生兩起爆炸事件，包含一艘船附近出現飛彈和無人機，同樣沒有人員傷亡報告。

一周前，美國才宣布在紅海成立跨國海軍特遣隊，因應葉門胡塞組織攻擊商船的行為。

多家航運業者已停止航經紅海水域以避免遇襲，改為長途繞道非洲。

胡塞組織矢言要持續發動攻擊，直到以色列停止在加薩的戰事，同時警告，如果胡塞組織本身成為目標，他們將對美國戰艦發動攻擊。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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