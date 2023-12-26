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超過10億人將投票 亞洲2024選舉年牽動政經走向

編譯簡國帆／綜合外電
印度等多個亞洲國家都將在2024年舉行大選，決定亞洲未來幾年的經濟與外交走向。（美聯社）
印度等多個亞洲國家都將在2024年舉行大選，決定亞洲未來幾年的經濟與外交走向。（美聯社）

亞洲2024年將舉行一連串選舉，超過10億人都將投票，決定這個地區未來幾年的經濟與外交走向。

日經新聞整理以下的亞洲國家選舉：

孟加拉：1月7日

孟加拉將舉行國會選舉，在反對黨杯葛、以及國際社會施壓確保自由與公平選舉下，這場選舉彷若似曾相似，預料將重演2014年選舉的結果，由執政黨勝出，預料也將傳出嚴重的違規行為。

雖然問題相似，專家說明年選舉的重要性更甚以往。美國伊利諾州立大學特聘政治與政府教授李亞茲（Ali Riaz）指出，這場選舉將是該國歷來「後果最深遠」的選舉，將決定多黨體系未來能否存續，他擔心孟加拉將成為獨裁國家。

孟加拉成衣出口的關鍵市場美國和歐盟已明確表示，期待有真正民主的過程，李亞茲認為國際社會將不會接受明年的選舉結果，因此明年選舉將引發政治與經濟後果。

台灣：1月13日

台灣選民將選出新任總統與立委，結果將牽動台海情勢。

巴基斯坦：2月8日

這場延宕已久的選舉，將使板球明星出身的前總理康恩（Imran Khan）去年被拉下台後的政治動盪，達到最高潮。康恩領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）將槓上強力的軍政府，目前似乎處於有利地位，但當局已在打壓巴基斯坦正義運動黨，康恩8月也因他否認的貪腐指控而入獄，到投票前可能都還不會釋放，現在各界關注另一位前總理夏立夫（Nawaz Sharif）能否重新掌權。

但各界也擔心這場選舉可能進一步延後，但財政短絀的巴基斯坦可能難以承擔延後選舉的代價。Quaid-i-Azam大學國際關係副教授席迪奎說，政治穩定是經濟成長的主要前提，明年2月選舉有助恢復信心，若延後將引發負面的連鎖效應。

印尼：2月14日

超過2億名合格選民將選出新總統，為全球最大規模的總統直選，三名候選人包括國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）、前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）以及前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）。

雖然現任總統佐科威已無法再競選連任，但他的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming）是普拉伯沃的副總統搭檔。民調顯示，三度參選的普拉伯沃支持度遙遙領先。

南韓：4月10日

這場南韓國會選舉，將是決定總統尹錫悅施政的關鍵。尹錫悅去年上任以來，都因為在野的共同民主黨掌控國會多數席次，始終未能通過立法，現在他領導的國民力量黨必須贏得更多席次，才能讓尹錫悅在五年任期的剩餘時間有更多政績。

韓聯社本月稍早的民調顯示，共同民主黨的支持度為35%，微幅領先國民力量黨的34%。不過南韓民意變動快速，現在共同民主黨也遭遇自身問題，一些高階成員正遭遇貪腐指控。

印度：4~5月

印度將在4~5月舉行好幾周的國會選舉，總理莫迪和印度人民黨（BJP）尋求第三度掌權。印度登記選民共達驚人的9.5億人，莫迪仍是最受歡迎的政治人物，在野黨也難以取得進展。為強化挑戰印度人民黨的實力，超過20個在野黨已故總「印度國家發展包容聯盟」（INIDA），包括希望重返往日榮光的主要在野黨印度國大黨。

新德里發展社會研究中心政治分析師賴伊認為，雖然未來幾個月還有很多事情會改變，但印度人民黨極可能贏得2024年國會大選。

斯里蘭卡：9月前

還沒擺脫史上最嚴重經濟危機的斯里蘭卡，還沒決定下次總統與國會大選的時間，但總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）已提撥100億斯里蘭卡盧比（3,050萬美元）作為選舉經費，預定9月前舉行。

威克瑞米辛赫尚未正式宣布參選，但預料將加入選戰，主張他在避免國內的更嚴重金融動盪上，扮演重要角色。

在國會選舉，分析師預期將出現僵局國會（hung parliament），也就是沒有政黨會在225席的國會取得過半席次。一名不願具名的分析師說，在經濟危機之後，許多選民似乎備感沮喪，這將造成複雜且競爭的政治環境。

印度 斯里蘭卡 民主黨

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