以哈均無意停火 以色列估至少打到明年2月

以色列 財政部25日向國會報告時估計，對加薩 走廊哈瑪斯 進行的戰爭，至少還要打到明年2月，2024年多花逾137億美元。

以色列總理內唐亞胡25日也表示，加薩戰爭將會「相當漫長」，目前遠未到要結束的時候。他說：「我們會繼續戰鬥，接下來幾天內戰鬥將更加猛烈，而這場戰鬥將會相當漫長，還沒有接近結束的時候。」這意味著加薩目前已經相當嚴峻的人道危機情況，可能還要至少繼續惡化2個月。

另外根據以色列和阿拉伯媒體報導，埃及已經提出了停火計畫，但目前為止，以色列和哈瑪斯都抵制日益高漲的停火呼聲。

兩名埃及安全消息人士25日告訴路透，哈瑪斯及其盟友伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)，拒絕埃及提出的放棄加薩權力以換取永久停火的提議。

這兩個組織分別在開羅與埃及調解人舉行會談，除了可能釋放更多人質之外，拒絕做出任何讓步。

埃及提出一個獲得卡達調解人支持的「願景」，其中包括以停火換取釋放更多人質，並達成一項更廣泛的協議，包括永久停火與對加薩領導層進行全面改革。加薩目前由哈瑪斯領導。

消息人士說，埃及提議舉行選舉，同時向哈瑪斯保證其成員不會被追捕或起訴，但是哈瑪斯拒絕除了釋放人質之外的任何讓步。至今據信仍有100多名人質被囚禁在加薩。

近期訪問開羅的一名哈瑪斯官員拒絕評論更多有關臨時人道休戰的具體提議，並重申該組織拒絕這項提議的官方立場。