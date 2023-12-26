平安夜斷魂 以空襲加薩逾百死 36醫院剩9間

南加薩遭空襲後，巴勒斯坦民眾從瓦礫中抬出遺體。(歐新社)

以色列 24日平安夜空襲加薩 走廊中部的馬加齊難民營，造成至少70人喪生，其中許多是婦孺，死亡人數很可能攀升。巴勒斯坦衛生部發言人庫德拉稱之為「駭人的馬加齊大屠殺」，痛斥以軍犯下新形態戰爭罪。

路透報導，除馬加齊至少70死，有醫師說，南加薩大城甘尤尼斯也有23名巴人因空襲喪生。以軍這波持續數小時的空襲，自平安夜延續至25日聖誕節 ，加薩官員說，共有逾百人在平安夜斷魂，成為這波以哈開戰以來最血腥的一夜。

以方指控哈瑪斯在人口稠密區從事軍事行動，利用巴人平民當人肉盾牌，哈瑪斯則否認。以軍說，正檢視馬加齊事件報告，並稱致力遵守國際法，盡力減少平民傷亡。

BBC引述一名巴人報導，空襲使建築物的牆壁倒塌，他女兒一家全遭掩埋，整個加薩沒有任何地方安全。法新社亦引述一名巴人男子報導，今年聖誕節絲毫沒有喜悅之情，沒有聖誕樹、聖誕裝飾和團圓聚餐，只祈禱這場戰爭盡快落幕。

馬加齊難民營11月也曾遭空襲，當時共30多人喪命。據巴勒斯坦媒體報導，以軍也加強對中加薩布賴吉的陸空砲擊。據加薩衛生部統計，自10月7日開戰以來，加薩已至少2萬424人死亡、逾5萬4000人受傷。

對於以軍在聖誕節發動猛烈攻勢，以色列總理內唐亞胡25日聲明，以軍「別無選擇」正在加薩加大作戰力道，將一直打到贏。

羅馬天主教教宗方濟各24日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂主持子夜彌撒，哀悼耶穌基督帶給世人的和平訊息，在祂降生的這片土地，正遭愚蠢的戰爭邏輯淹沒。耶穌誕生的巴勒斯坦城市伯利恆位於以色列占領的約旦河西岸，今年當地聖誕節慶活動已因戰爭取消，街上幾乎沒有特地前來的信徒或遊客，也不見大型聖誕樹。

世界衛生組織表示，加薩地區36間醫院如今只剩9間還有部分運作能力，這9間全位在加薩南部，且人滿為患，世衛秘書長譚德塞24日因此再次呼籲以色列和哈瑪斯停火，他在社群平台X說：「加薩衛生體系的毀滅是場悲劇，我們呼籲立即停火。」

世衛警告，儘管醫療需求激增，但加薩各院所床位僅剩衝突前的38%，醫療人員只剩30%還在工作。以哈戰爭爆發以來，受國際人道法保護的醫院屢次遭到以軍攻擊。

醫療衛生 岌岌可危 腎臟病患者24日在加薩南部拉法一間醫院等待洗腎。世衛組織說，加薩的醫院僅剩九間能局部運作。(路透)

加薩大片地區如今已成廢墟，且在以色列的圍攻下，當地240萬居民飲水、食物、燃料、藥品都嚴重短缺，只靠卡車送來有限援助物資，稍微緩解窘迫情況。