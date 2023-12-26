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寵物車賣贏嬰兒車 南韓獎勵生育用1絕招

編譯中心╱綜合25日電
南韓出生人口逐年下降，卻有愈來愈多人飼養寵物，當地最大網購平台的數據顯示，今年寵物推車銷售量已超越嬰兒車。(路透)
南韓出生人口逐年下降，卻有愈來愈多人飼養寵物，當地最大網購平台的數據顯示，今年寵物推車銷售量已超越嬰兒車。(路透)

南韓近年來物價、房價持續高漲，使得許多年輕族群不婚不生，不過有愈來愈多人熱中飼養寵物，南韓最大網購平台昨天公布，今年寵物推車的銷售量首度超越嬰兒車；而為了鼓勵生育，當局祭出「生愈多，房貸利率愈低」大絕招。

南韓媒體報導，南韓國土交通部今年8月發布新方案，提供有新生兒的夫妻，在買房或是租房時的優惠低利貸款。如果在申請完貸款之後，又繼續生孩子的話，每再生一名，可以再多降0.2%的利息。消息人士透露，這項制度最快預定在明年1月開始實施。

有首爾的房仲表示，儘管這項制度，確切的實施日期還沒出爐，不過因為利率真的很低，因此一旦實施的話，可能會提升新婚夫妻的買房意願。

此外，該南韓最大網購平台Gmarket數據顯示，今年前3季售出的推車，57%為寵物專用，其餘才是嬰兒推車。寵物推車占比明顯較2021年時的33%和2022年時的36%還多。

一位Gmarket主管指出，該平台上寵物用品的銷售量也持續增加，嬰兒用品的銷售量則正在減少，而今年兩種推車銷售比率顯著轉變的背後原因，值得進一步探究。

愈來愈多南韓家庭選擇領養寵物，並花錢在毛小孩身上，這和當地出生率和出生人口雙雙下降的現象，形成明顯對比。

南韓統計局資料顯示，2000年國內總生育率為1.48，此後逐漸降低，2010年達1.23，2020年為0.84，2022年則降至0.78。統計局預期此數字將持續下降，今年估計為0.72，明年可能降至0.68。

資料也顯示南韓出生嬰兒數逐漸下降。2000年新生兒人數為64萬，2022年已低於25萬。相反的，飼養寵物的家庭數目則持續成長。南韓農林畜產食品部近期統計，目前有逾25%的南韓人口飼養寵物。

南韓出生人口逐年下降，卻有愈來愈多人飼養寵物，今年寵物推車銷售量已超越嬰兒車。(...
南韓出生人口逐年下降，卻有愈來愈多人飼養寵物，今年寵物推車銷售量已超越嬰兒車。(美聯社)

南韓 貸款 利率

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