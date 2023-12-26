全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

全球最富國10強

美國「全球金融」雜誌公布2023年世界最富裕國家排名，由歐洲的愛爾蘭拔得頭籌，美國只排在第9名，亞洲排名最高的是新加坡 ，位居第三。

值得一提的是，今年前十大富國有很多是全球最小國家之一，儘管新冠肺炎疫情蔓延和全球經濟成長趨緩，但對這些小而富國家擁有的龐大財富，幾乎沒造成多大影響。

今年排前十名的國家或地區，依序為愛爾蘭、盧森堡、新加坡、卡達、澳門 、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國與聖馬利諾。排第11至13名則為汶萊、香港及丹麥；排第15至20名的是荷蘭、冰島、奧地利、安道爾、德國與瑞典 。

此外，台灣名列14，南韓排名30，日本38名，中國77名。

「全球金融」表示，一些國家如聖馬利諾、盧森堡、瑞士和新加坡等雖然非常小，但利用擁有先進的金融業和稅收制度來吸引外國投資、專業人才和大量銀行存款，達到小而富。

至於像卡達和阿拉伯聯合大公國等國家，因為富藏碳氫化合物或其他利潤豐厚的自然資源，而躋身富國。此外，賭場和觀光業興盛也是門好生意，澳門便是一例。

然而，前十大富國和全球十個最窮國間的貧富差距也顯而易見，據國際貨幣基金（IMF）資料數據，前者的人均購買力逾10萬5000美元；後者卻只有1380美元。

「全球金融」雜誌主要透過經過調整購買力平價（PPP）的人均GDP，來評比一國或一地區的富裕程度。該雜誌指出，若只單純使用GDP來衡量一地富裕程度，那富裕國通常會是面積較大的國家，許多小國根本無法比較，GDP除以當地居民總數就更能夠反映當地人的生活條件。不過還得考慮當地的通膨，以及商品、服務等價格，因此必須再根據購買力平價對人均GDP進行調整。