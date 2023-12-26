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美帶領多國護航…馬士基擬恢復紅海航線

編譯中心╱綜合25日電
在多國護航部署到位的情況下，貨櫃航運巨擘馬士基準備恢復行經紅海。(路透)
在多國護航部署到位的情況下，貨櫃航運巨擘馬士基準備恢復行經紅海。(路透)

丹麥航運公司、全球第二大航運商馬士基（Maersk）昨天表示，公司準備恢復在紅海和亞丁灣的航運業務，並指出以美國為首的軍事行動已完成部署，可確保此地商業安全。

路透報導，由於旗下船隻遭遇攻擊，航運巨商馬士基12月稍早暫停讓旗下船隻通過曼德海峽，導致許多航線受到影響，船隻不得不避開全球商業命脈蘇伊士運河。

美國19日宣布發起一項多國行動，以保護紅海商業免受背後有伊朗撐腰的葉門武裝分子滋擾。自上月以來，這些武裝分子以無人機和飛彈攻擊國際船隻，聲稱這是對以色列在加薩走廊戰事的回應。

馬士基今天聲明表示：「我們已於2023年12月24日接獲確認通知，先前宣布的多國安全倡議『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian，OPG）現已設立並完成部署，海上貿易商船得以通過紅海和亞丁灣，航運業者可再次使用蘇伊士運河作為亞洲和歐洲之間的門戶。」

馬士基表示，由於OPG計畫的實施，公司準備讓船隻恢復東西向穿越紅海的航線。

最近幾周，許多公司出於安全考量，相繼宣布暫停行經紅海，包括石油巨擘英國石油公司（BP）。

美國發起多國護航聯盟，以保護紅海商業航線免受葉門激進團體「青年運動」（Huthi）的襲擊；不過，西班牙昨天表示，不會加入這項聯盟。

中央社引述法新社報導，有伊朗撐腰的青年運動叛軍，已對紅海航運船隻展開數次攻擊，並聲稱發動這些攻擊是為了在以哈戰爭期間，力挺在加薩的巴勒斯坦人。

美國五角大廈21日表示，已有20個國家加入華府領導的聯盟，以保護關鍵航道安全。對於是否加入這項美國主導的聯盟，西班牙政府態度一直是模棱兩可，但一名國防部發言人說，西班牙「不會參與」。

儘管這名發言人未說明理由，但西班牙媒體報導，西國決定不參加，是因國內政治情勢使然。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）正在籌組聯合政府，且需要激進左翼政黨「匯總」的支持。但「匯總」反對美國外交政策。

青年運動則對西班牙的立場表達歡迎。

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