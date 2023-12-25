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看鏡頭 路人亂入逮捕現場自拍、比YA 英街頭攝影網上瘋傳獲好評

編譯盧思綸／即時報導
一張史旺西警方逮捕民眾的街頭照在社群平台瘋傳，不僅被喻為「文藝復興時期酒醉畫」，還有不少人分析照片受到法國浪漫主義影響，值得被收入羅浮宮和其他名作共同展出。（取材自X）
一張史旺西警方逮捕民眾的街頭照在社群平台瘋傳，不僅被喻為「文藝復興時期酒醉畫」，還有不少人分析照片受到法國浪漫主義影響，值得被收入羅浮宮和其他名作共同展出。（取材自X）

英國衛報報導，英國每年到了平安夜前一個周五，民眾早已提前瘋狂慶祝，酒吧常發生打鬥等暴力事件，搞得眼睛受傷瘀青，因而又稱作「黑眼星期五」（Black Eye Friday）。上周黑眼星期五，一張史旺西（Swansea）當地警方逮捕民眾的街頭照在社群平台瘋傳，不僅被喻為「文藝復興時期酒醉畫」，還有不少人分析照片受到法國浪漫主義影響，值得被收入羅浮宮和《蒙娜麗莎》、《米洛的維納斯》等名作共同展出。

該照片由列加斯基（Dimitris Legakis）於威爾斯史旺西一間快餐店外拍攝，當時三名身穿迷彩服的員警正合力壓制地上一位民眾，一名男子上前湊熱鬧，一手拿著香菸，一臉促狹的樣子坐在地上和後方員警自拍。湊熱鬧的不止自拍男，員警後方還有一名金髮年輕女孩，邊看其他鏡頭邊比ya，還不忘伸出舌頭裝可愛。甚至另一名路人趁機拿下員警頭盔，並且打破第四面牆直接看向列加斯基的鏡頭。

另一張照片中，自拍男起身，顯然在和警察爭論，而周圍人則咧嘴大笑，這幅景象被比喻做法國浪漫主義藝術家傑利柯（Théodore Géricault）於1817年創作的油畫《梅杜薩之筏》。

這兩張照片讓人想到攝影師古德曼（Joel Goodman）2015年跨年夜在曼徹斯特拍下的名作，在派對狂歡結束後的街頭，一名醉漢倒在地上，設法伸手抓到一旁的啤酒，彷彿米開朗基羅在西斯汀教堂畫下亞當向上帝伸出手的現代對照版。

對此列加斯基表示能和古德曼相提並論令他受寵若驚，「創作一 幅畫需要大量精力和深厚技巧。而我的作品是無法在複製的。各有其獨特之處。」

除此之外，列加斯基也坦言街頭攝影「經常要碰運氣」，「你必須非常努力去察覺可能會發生什麼，在什麼剛好的地點、剛好的時間。」比方說這次，列加斯基事先注意到警方和一名醉漢在講話，接著發現醉漢打算走進快餐店，同時警方準備將人逮捕。

而當他拍攝鬧劇的當下，其他街頭尋歡作樂的路人也開始「搗亂」，打算亂入鏡頭。

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