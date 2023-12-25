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價值逾60萬美元…班克西倫敦新作 不到1小時被拆

編譯中心／綜合24日電
兩名身分未明男子合力拆走班克西作品。（美聯社）
兩名身分未明男子合力拆走班克西作品。（美聯社）

英國倫敦警方今天表示，街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在倫敦東南區街角才數小時就遭人拆走，警方現已依盜竊和毀損罪逮捕一名男子。

中央社引述法新社報導，班克西這件最新作品，是在倫敦東南區佩克罕（Peckham）十字路口的一個「停車再開」（Stop）路標上，畫了3架軍用無人機。

BBC報導指，班克西的粉絲認為這幅無人機作品宗旨，應該是呼籲以色列立即對巴勒斯坦人居住的加薩走廊停火。據一位美術館館長預估，該路標價值50萬英鎊（約63.4萬美元）。

班克西最新作品出現在倫敦東南區街角，數小時就遭人拆走。（路透）
班克西最新作品出現在倫敦東南區街角，數小時就遭人拆走。（路透）

這件作品22日上午出現後，班克西隨即在社群媒體發布照片，確認這是他最新作品；不料，不到一個小時後，就有目擊者拍攝到一名男子在另一名男子協助下拆除這塊號誌。

社群媒體發布的圖片和影片顯示，其中一人腋下夾著號誌逃逸。

神祕塗鴉大師班克西最新發布的街頭作品，亮相不到一個小時立即被人拆走。（美聯社）
神祕塗鴉大師班克西最新發布的街頭作品，亮相不到一個小時立即被人拆走。（美聯社）

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）起初表示不知道此事，但負責包括街道標誌等地方服務的南華克郡議會（Southwark Council）昨晚表示，希望收回號誌，已向警方報案。

23日晚間，警方表示已經逮捕一名男子並將他拘留，目前正在調查這起事件。

南華克郡議會副議長阿里（Jasmine Ali）昨天砲轟這起未經授權的拆除行為。她說：「它不該被拆除，我們希望它能回來，社區裡的每個人才能欣賞班克西的出色作品。」

班克西從英格蘭西南部的布里斯托（Bristol）發跡，自2000年代初走紅全球以來，作品往往在拍賣會上以數百萬甚至上千萬英鎊的價格售出。

班克西 社群媒體 加薩

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