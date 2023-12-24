我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2場戰爭、50場選舉 明年全球經濟遇日益升高的地緣政治風險

白宮寶座危險了 關鍵州民主黨人憂被拜登拖累選情

影／北加薩地道發現5以色列人質遺體 上周影片人還活著

編譯盧思綸／即時報導
以色列國防軍24日表示在北加薩一處地道發現5具以色列人質遺體，分別為3名士兵及2名平民，具體死因尚待相驗結果出爐。（取材自X平台）
以色列國防軍24日表示在北加薩一處地道發現5具以色列人質遺體，分別為3名士兵及2名平民，具體死因尚待相驗結果出爐。（取材自X平台）

路透報導，以色列國防軍24日表示在北加薩一處狹窄且鋪滿白色磁磚的地道發現5具以色列人質遺體，分別為3名士兵及2名平民，具體死因尚待相驗結果出爐。

哈瑪斯上周公布一段影片，在一間狹窄、沒有窗戶的白磁磚臥室中，當時其中3名人質還活著，而影片中有一段伊朗扶植的伊斯蘭團體針對以色列的希伯來文字幕，寫著「你們的武器殺了這3個人」。

哈瑪斯曾經稱以色列轟炸加薩造成人質死亡，也曾威脅處決人質。

另外，國防軍釋出一段影片是工程兵在一處黑暗且瀰漫塵土的地道中作業。據國防軍描述，該地道有兩層，一層向下10公尺，另一層深達數十公尺。其中一條地道通往哈瑪斯北部旅指揮官甘杜爾（Ahmed Al-Ghandour）的家。哈瑪斯稱甘杜爾已在11月26日的行動中身亡。

影片顯示在一處鋪著白色磁磚的地道，以及一個設計類似浴室的房間，裡面有基本的淋浴、馬桶和洗臉盆，還有一個工作間，裡面有一張邊桌和長凳。另一條地道裡發現一台飲水機和一堆子彈。

而國防軍影片和哈瑪斯影片顯示的人質所處位置並不相應，雖然人質臥室的天花板也是白色磁磚，但格局似乎不同。

隨著國防軍公布影片，總理內唐亞胡也表示將深化對加薩的軍事行動。以巴衝突造成巴勒斯坦平民傷亡慘重，令西方列強震驚，且對剩餘129名人質的未來感到擔憂。

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

斯里蘭卡緝毒一週逮捕近15000人 人權人士批違法

下一則

以襲難民營釀70死 至少含19婦孺 巴：光天化日攻擊廣場

延伸閱讀

多國護航部署到位 馬士基準備恢復通行紅海

多國護航部署到位 馬士基準備恢復通行紅海
至少70加薩人命喪以軍空襲 開戰以來最致命

至少70加薩人命喪以軍空襲 開戰以來最致命
梵蒂岡聖誕慶典展開 教宗主持子夜彌撒呼籲和平

梵蒂岡聖誕慶典展開 教宗主持子夜彌撒呼籲和平
以哈戰爭殃及平民 輝達及全球員工捐款1500萬元

以哈戰爭殃及平民 輝達及全球員工捐款1500萬元

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
41歲的凱特王妃分享她1歲時的童年照，網友直呼跟小兒子路易王子超像。(取材自Instagram)

凱特王妃自曝40年前童年萌照 網友驚呼：根本路易王子

2023-12-19 02:29
菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
菲律賓總統小馬可仕表示，菲國正努力解決南海的「勘探問題」，以便在這塊資源豐富的海域著手進行新的能源勘探計畫，來滿足菲律賓的能源需求。(路透)

中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題

2023-12-17 09:06

超人氣

更多 >
不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起
中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠