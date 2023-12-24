影／北加薩地道發現5以色列人質遺體 上周影片人還活著

以色列國防軍24日表示在北加薩一處地道發現5具以色列人質遺體，分別為3名士兵及2名平民，具體死因尚待相驗結果出爐。（取材自X平台）

路透報導，以色列 國防軍24日表示在北加薩 一處狹窄且鋪滿白色磁磚的地道發現5具以色列人質遺體，分別為3名士兵及2名平民，具體死因尚待相驗結果出爐。

哈瑪斯 上周公布一段影片，在一間狹窄、沒有窗戶的白磁磚臥室中，當時其中3名人質還活著，而影片中有一段伊朗扶植的伊斯蘭團體針對以色列的希伯來文字幕，寫著「你們的武器殺了這3個人」。

哈瑪斯曾經稱以色列轟炸加薩造成人質死亡，也曾威脅處決人質。

另外，國防軍釋出一段影片是工程兵在一處黑暗且瀰漫塵土的地道中作業。據國防軍描述，該地道有兩層，一層向下10公尺，另一層深達數十公尺。其中一條地道通往哈瑪斯北部旅指揮官甘杜爾（Ahmed Al-Ghandour）的家。哈瑪斯稱甘杜爾已在11月26日的行動中身亡。

影片顯示在一處鋪著白色磁磚的地道，以及一個設計類似浴室的房間，裡面有基本的淋浴、馬桶和洗臉盆，還有一個工作間，裡面有一張邊桌和長凳。另一條地道裡發現一台飲水機和一堆子彈。

而國防軍影片和哈瑪斯影片顯示的人質所處位置並不相應，雖然人質臥室的天花板也是白色磁磚，但格局似乎不同。

隨著國防軍公布影片，總理內唐亞胡也表示將深化對加薩的軍事行動。以巴衝突造成巴勒斯坦平民傷亡慘重，令西方列強震驚，且對剩餘129名人質的未來感到擔憂。