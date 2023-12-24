以巴衝突破壞聖誕氣氛 耶穌誕生地伯利恆為加薩祈禱

巴勒斯坦 基督徒昨天在伯利恆嚴肅舉行聖誕節 前的守夜活動，他們點燃燭光詠唱讚美詩，並為加薩 祈禱和平。伯利恆據信是耶穌誕生地，以往聖誕節充滿喜慶，今年卻陷入悲傷氛圍。

路透報導，根據「耶路撒冷眾教會領袖」（Heads of Churches in Jerusalem）籌組的「保護聖地基督徒」（Protecting Holy Land Christians），在以色列及被占領的巴勒斯坦領土，基督徒人口約占2%，而加薩走廊（Gaza Strip）基督徒人口比例更少。

每年聖誕節，朝聖者都會前往伯利恆（Bethlehem）馬槽廣場（Manger Square），聚在拜占庭帝國時代建造的聖誕教堂（Church of the Nativity）耶穌誕生地馬槽原址，廣場上通常會有歡樂的燈光及聖誕樹展示。

根據聖經記載，耶穌出生在伯利恆的一處馬槽裡。伯利恆位於巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）。

但在此之際，由於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列引發的戰爭，已讓希望前往伯利恆慶祝聖誕節的大多數外國遊客望之卻步。

伯利恆市長哈納尼亞（Hanna Hanania）在馬槽廣場點燃蠟燭時表示：「今年聖誕節以一種不同的形式降臨伯利恆。現在伯利恆和任何其他巴勒斯坦城市一樣，都處於哀悼中，我們對此感到悲傷。」

參加守夜活動的天主教法爾塔斯神父（Father Ibrahim Faltas）指出：「我們在這個神聖之地（伯利恆），傳達和平的訊息…停止戰爭、流血、殺戮及復仇。」