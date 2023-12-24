曾推動英中關係黃金時代 卡麥隆稱事態改變：中國構成英主要安全挑戰

英國外交大臣卡麥隆指出，自他2010至2016年擔任首相以來，事態已改變，如今日益具侵略性的中國已是英國面臨的關鍵安全挑戰之一。（歐新社）

英國外交大臣卡麥隆指出，自他2010至2016年擔任首相以來，事態已改變，如今日益具侵略性的中國已是英國面臨的關鍵安全挑戰之一。

英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）23日晚間刊登對卡麥隆（David Cameron）的專訪。擔任首相期間，卡麥隆曾與時任財相歐斯本（George Osborne）合力推動英中關係「黃金時代」，卸任後也曾為中國投資案奔走，他與中國的關係因此引發部分國會議員疑慮。

不過，11月中旬獲任命後，卡麥隆成為第一位公開、明確呼籲港府 停止起訴並釋放壹傳媒集團創辦人黎智英 ，同時是第一位接見黎智英之子黎崇恩的英國現任外交大臣。他17日在就「黎智英案」發布的聲明中，直接稱黎智英為「英國國民」，與英國外交部以往多稱黎智英為「具雙重國籍的英國公民」作法不同，更強調英國政府對黎智英的責任。

在此之前，領導黎智英國際律師團隊的大律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）及其他維權人士曾數次批評，美國政府及歐洲議會（European Parliament）皆已公開呼籲「立即、無條件」釋放黎智英，英國政府卻未做到。

黎智英被控觸犯香港特區「國家安全法」，罪名包括串謀勾結外國或者境外勢力，最重可處無期徒刑。卡麥隆指出，「黎智英案」是港府出於政治動機發動的起訴案，而港區國安法則明顯違反1984年對港「中英聯合聲明」。

「每日電訊報」詢問，英中關係「黃金時代」是否已結束，卡麥隆回應，他認為事態已改變。

他提到，英國仍有必要與中國接觸往來，特別是為解決氣候變遷 等全球重大議題，但如今英國面對的顯然是更具侵略性、更強勢獨斷的中國，因此如何自我保護並強固安全措施、如何與盟友協調一致以強化自身態勢，就是非常重要的政策考量。

卡麥隆11月曾在接任外交大臣後第一場媒體專訪告訴英國廣播公司（BBC），「安全」與「保護」如今是英國對中政策重點。