我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

青年運動願停火 葉門和平現曙光

編譯中心／綜合23日電

聯合國駐葉門特使23日宣布，沙烏地阿拉伯支持的葉門政府與伊朗撐腰的什葉派激進團體「青年運動」（Houthis）皆已承諾採取相應措施，以實現停火。

路透報導，自2015年以來，控制葉門北部地區的青年運動一直與沙烏地領導的軍事聯盟作戰。這場內戰已造成數十萬人喪生，葉門高達80%的人口仰賴人道援助過活。

聯合國駐葉門特使格倫德貝里（Hans Grundberg）辦公室發布聲明表示，特使「歡迎各方承諾採取一系列措施，以在全國各地實現停火。這不僅有助改善葉門的生活條件，也可為葉門重返聯合國主持下的包容性政治進程預做準備」。

聲明稱，格倫德貝里「現在將與各方合作，在聯合國框架下制定一份路線圖，其中包括上述承諾並協助實施相關計畫」。

這份路線圖及停火協議還包括雙方承諾恢復石油出口、支付公務人員薪資、開放塔伊茲省（Taiz）和其他地區的道路，以及「進一步放寬對首都沙那（Sanaa）機場和荷台達（Hudaydah）港口的限制」。

青年運動叛軍於2014年奪取沙那，引發與國際承認的葉門政府的衝突。沙烏地為首的軍事聯盟長達8年多來一直支持葉門政府與叛軍作戰。

今年9月，青年運動代表自內戰爆發以來首次訪問利雅德（Riyadh）。此前沙烏地特使於4月訪問沙那，並與青年運動進行阿曼斡旋的首輪磋商。除阿曼外，聯合國也在推動葉門和平。在主要競爭對手沙烏地和伊朗同意在中國斡旋的協議中重建關係後，和平倡議獲得動力。

聯合國 伊朗 石油

上一則

救援奇蹟 全球暴紅 泰北「睡美人洞」開放探險

下一則

日自衛隊騷擾案 首見將官降級

延伸閱讀

紐時：普亭透過祕密管道釋和談訊息 願就目前戰線停火

紐時：普亭透過祕密管道釋和談訊息 願就目前戰線停火
拜登與內唐亞胡今長談 要求保護平民、但未要求停火

拜登與內唐亞胡今長談 要求保護平民、但未要求停火
沙烏地與青年運動達成停火協議 葉門和平現曙光

沙烏地與青年運動達成停火協議 葉門和平現曙光
加薩逾50萬人挨餓 占人口1/4 飢荒比阿富汗、葉門還慘

加薩逾50萬人挨餓 占人口1/4 飢荒比阿富汗、葉門還慘

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09
菲律賓總統小馬可仕表示，菲國正努力解決南海的「勘探問題」，以便在這塊資源豐富的海域著手進行新的能源勘探計畫，來滿足菲律賓的能源需求。(路透)

中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題

2023-12-17 09:06

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變