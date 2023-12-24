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日自衛隊騷擾案 首見將官降級

編譯茅毅／綜合23日電
日本航空自衛隊員；與本新聞內容無關。（歐新社）
日本航空自衛隊員；與本新聞內容無關。（歐新社）

日本防衛省22日宣布針對20多萬名陸海空自衛隊官兵有無做出騷擾行為的「特別防衛監察」調查結果，在提出申訴的1325項案件中，共245人因此受懲處，以陸上自衛隊人數最多，並首見這類案件有將官被降級。據日本新聞網（JNN）及讀賣新聞報導，此人是50幾歲的「陸將補」（相當於少將）坂元秀明。他兼任本州青森市青森營區司令的陸自第九師團副師團長，被降兩級為二等陸佐（相當於中校）。

特別防衛監察是防衛省及自衛隊發生醜聞等事件時，日本防衛大臣研判為釐清事實真相，有必要進行客觀調查而發動。據日本放送協會（NHK）資料，截至2018年4月僅五例，可謂相當少見。這次則是在前陸上自衛官5之井里奈去年6月以實名檢舉她服役時曾遭多名男性同僚性騷擾後，徹查自去年9至11月受理的騷擾案件，共1273件屬實，並懲處其中207件，處分包括免職兩人、降級4人、停職67人、減俸34人和警告22人。

軍種以陸自的166人最多，其次是海上自衛隊，犯行有權勢騷擾、性騷擾與違反紀律等。據報導，坂元2020年3月至2022年12月，在其所屬部隊屢屢對五名下屬施以言語暴力等騷擾行為後，這5人均罹患精神疾病而留職停薪，其中有人甚至因此休職達九個月。坂元則反駁其行為旨在加強部隊與官兵戰力，並無權勢騷擾情事。

日本 性騷擾

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