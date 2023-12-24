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巴人陷苦難 伯利恆不過聖誕

編譯中心／綜合23日電
在伯利恆馬槽廣場，布置用鐵絲網包圍廢墟瓦礫的場景，以支持加薩。（路透）
在伯利恆馬槽廣場，布置用鐵絲網包圍廢墟瓦礫的場景，以支持加薩。（路透）

全球多處在平安夜洋溢著聖誕氣氛，但約旦河西岸的耶穌出生地伯利恆，今年因以哈戰爭導致大量平民傷亡，該市取消今年所有慶祝活動，與受苦的加薩巴勒斯坦人同哀，每年熱鬧氣氛不復見。而依賴旅遊業的伯利恆也因遊客和朝聖者大減，經濟備受打擊。

德國之聲報導，耶路撒冷教會領袖和伯利恆市議會上月決定停止任何不必要的聖誕慶祝活動，以聲援加薩民眾。伯利恆今年沒有巨型聖誕樹、耶穌誕生場景、聖誕市集或繽紛的燈飾。平安夜前傳統吹著風笛的童軍巡遊，改為悼念加薩戰爭死難者的沉默巡遊。

在聖誕路德宗教堂，原本展示耶穌出生地馬槽的裝飾，改成一大堆瓦礫，牧師艾薩克表示，「若耶穌於今天出生，他只能誕生在瓦礫之下」。他表示，今年沒有人想慶祝，「每年聖誕節我們會慶祝一個嬰孩降生，但現在加薩的孩子卻遭到殺戮」。

伯利恆地標主誕堂仍會舉行聖誕午夜彌撒，但將沒有輪候參觀相傳耶穌誕生洞穴的長人龍。據悉，旅遊業占伯利恆年均經濟收益七成，聖誕時期的營業額更是一年之最。該市去年才在疫後重新慶祝聖誕，該段時間吸引約12萬名國內外旅客，市內5000間旅館爆滿。不過，自以哈戰事10月7日爆發後，不少航空公司暫停來往以色列航線。

以色列時報報導，由於旅客大減，伯利恆70多間酒店被迫關閉，約6000名旅遊從業員失業，估計旅遊業每天損失達250萬美元。伯利恆市長哈尼耶說：「雖然經濟在崩潰，但假如我們跟加薩人民的遭遇相比，不算得什麼。」

過去17年間加薩由哈瑪斯管治下，以色列當局每逢聖誕等節日尚且會批發通行證予加薩的巴人基督徒到伯利恆，但現在以色列已封鎖所有加薩關卡。居於伯利恆的巴裔天主教徒塔拉齊（Nuha Tarazi）有許多親屬在加薩，往年親人們會在這時節聚首慶祝，但今年親人要不是被殺，就是不獲許到西岸探望她，她也無法前往加薩。

新一輪衝突爆發以來，以軍和以色列定居者在約旦河西岸已殺死270多名巴人。在伯利恆市中心一間小型基督教主日學校，育有3名子女的巴人居民阿比爾稱，她的孩子在該校上學，對衝突依然感到恐懼，「對於今年的聖誕節，我們沒有任何感覺。」

伯利恆一間教堂放置象徵聖嬰躺在廢墟的擺設，讓民眾悼念在以色列和哈馬斯戰爭中的死難...
伯利恆一間教堂放置象徵聖嬰躺在廢墟的擺設，讓民眾悼念在以色列和哈馬斯戰爭中的死難者。（路透）

加薩 以色列 聖誕節

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