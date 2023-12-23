日本無償提供防衛裝備 對象擬擴及越南及吉布地

日本 無償提供理念相同國家防衛裝備品等的「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架，今年度已針對菲律賓等4國提供警備艇等裝備，2024年度適用國家擬擴及越南 及非洲的吉布地。

日本讀賣新聞報導，日本外務省為擴大OSA，已確定要把主管部門位階從「室」提升為「課」，盼將OSA打造成主要外交工具，在設立OSA首年就罕見進行組織升格，藉此強化機制。

隨著OSA在2023年度上路，日本政府7月成立負責相關業務的新單位「安全保障協力室」，包括兼任在內共有9名人員；但隨著組織升格，也將增加人手，預計2024年8月將在綜合外交政策局下設置「安全保障協力課」。

OSA相關預算 也將隨著組織升格增編，外務省已在2024年度原始預算案中編列50億日圓（約新台幣10億9000萬元），相當於2023年度預算的2.5倍。

OSA預算大幅提升後，日本外務省有意擴大支援對象國及裝備內容，預料事前磋商作業也會增加。

由於OSA實施方針規定，「只限於不太可能跟國際紛爭有直接關聯的領域」，因此日本也必須對提供裝備的國家進行事後檢查。

對於今年度已決定的提供菲律賓及孟加拉等4國海岸監視雷達及警備艇等裝備，日本政府為確認裝備使用狀況等並確保公開透明，認為有必要強化OSA。

至於2024年度的支援對象國，目前已選定越南及吉布地。日本政府考量到中國推動海洋發展及強化軍備，希望透過積極活用OSA來提升理念相同國家的安全保障能力。

目前適用日本OSA的國家，包括菲律賓、孟加拉、馬來西亞及斐濟。

日本媒體日前報導，OSA跟軍事領域以外的「政府開發援助」（ODA）分屬不同框架，是為了對共享法治等價值觀的國家提供軍隊物資及器材等的新制度。

OSA實施方針規定，只限在不太可能跟國際紛爭有直接關聯的領域，並在符合防衛裝備移轉三原則的範圍內才提供協助。考量到中國，此舉也意圖提升區域嚇阻力。