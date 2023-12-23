航程增加十多天…紅海危機促數百商船改道南非 當地港口缺點曝光

為避免被武裝組織青年運動在紅海發動的攻擊波及，數以百計的商船改道南非好望角，仍遇到不少狀況。（歐新社）

為避免被武裝組織青年運動在紅海發動的攻擊波及，數以百計的商船改道南非 好望角，但非洲港口又有官僚、擁擠及設施不良等問題，迫使商船面臨該往何處加油或補給的難題。

路透報導，儘管航程將會增加10到14天，數以百計的商船正改道行經非洲南端，以逃避武裝組織葉門青年運動（Yemeni Houthis）發動的無人機及飛彈攻擊。這些攻擊行為已推升油價及貨運價格。

這些受伊朗 支持武裝分子發動的攻擊，已打亂行經蘇伊士運河的國際貿易。這是歐洲和亞洲之間最短的水路，約占全球1/6的航運交通量。

根據世界銀行（World Bank）今年5月發布的資料，南非主要港口都名列全球最糟的港口之中，包括德班港（Port of Durban）、開普敦港（Port of Cape Town）及恩庫拉港（Port of Ngqura）。

物流及供應鏈顧問蘭西奧尼（Alessio Lencioni）告訴路透社：「即使是德班港目前的狀態，它仍然是非洲最先進、最大的港口，因此對改道非洲的商船來說，不論是停泊或補給，選擇都很有限。」

蘭西奧尼還說，非洲其他沿著好望角路線的大型深水港，例如肯亞蒙巴薩（Mombasa）、坦尚尼亞三蘭港（Dar es Salaam），其設備都不足以應付預計未來幾週將出現的交通量。

馬士基航運公司（Maersk）表示，改道好望角的商船將盡可能在出發地或目的地加油。

一名發言人指出，若在航行途中有加油需求，將視個別情況決定在哪裡進行，納米比亞的鯨灣（Walvis Bay）或模里西斯的路易港（Port Louis）將是首選。

另外，官僚也是另一個隱憂，今年9月，南非國稅局在阿爾戈亞灣（Algoa Bay）因懷疑5艘加油的船隻違反海關及關稅法而扣押這些船隻。英國石油 化學公司（BP）、跨國大宗商品貿易商托克集團（Trafigura）、摩科瑞能源集團（Mercuria）等企業都因仍在等待審計結果，暫停運作。

南非自2016年允許在阿爾戈亞灣進行海上船對船加油以來，燃油量及使用的船隻量都隨之遽增。

大宗商品數據分析機構Kpler市場分析師阿祖齊（Younes Azzouzi）指出，由於與武裝組織青年運動相關的危機帶來燃料補給需求，「預計南非12月的燃油進口量將創下新高」。