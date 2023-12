航程增加十多天…紅海危機促數百商船改道南非 當地港口缺點曝光

為避免被武裝組織青年運動在紅海發動的攻擊波及,數以百計的商船改道南非好望角,仍遇到不少狀況。(歐新社)

為避免被武裝組織青年運動在紅海發動的攻擊波及,數以百計的商船改道南非 好望角,但非洲港口又有官僚、擁擠及設施不良等問題,迫使商船面臨該往何處加油或補給的難題。

路透報導,儘管航程將會增加10到14天,數以百計的商船正改道行經非洲南端,以逃避武裝組織葉門青年運動(Yemeni Houthis)發動的無人機及飛彈攻擊。這些攻擊行為已推升油價及貨運價格。

這些受伊朗 支持武裝分子發動的攻擊,已打亂行經蘇伊士運河的國際貿易。這是歐洲和亞洲之間最短的水路,約占全球1/6的航運交通量。

根據世界銀行(World Bank)今年5月發布的資料,南非主要港口都名列全球最糟的港口之中,包括德班港(Port of Durban)、開普敦港(Port of Cape Town)及恩庫拉港(Port of Ngqura)。

物流及供應鏈顧問蘭西奧尼(Alessio Lencioni)告訴路透社:「即使是德班港目前的狀態,它仍然是非洲最先進、最大的港口,因此對改道非洲的商船來說,不論是停泊或補給,選擇都很有限。」

蘭西奧尼還說,非洲其他沿著好望角路線的大型深水港,例如肯亞蒙巴薩(Mombasa)、坦尚尼亞三蘭港(Dar es Salaam),其設備都不足以應付預計未來幾週將出現的交通量。

馬士基航運公司(Maersk)表示,改道好望角的商船將盡可能在出發地或目的地加油。

一名發言人指出,若在航行途中有加油需求,將視個別情況決定在哪裡進行,納米比亞的鯨灣(Walvis Bay)或模里西斯的路易港(Port Louis)將是首選。

另外,官僚也是另一個隱憂,今年9月,南非國稅局在阿爾戈亞灣(Algoa Bay)因懷疑5艘加油的船隻違反海關及關稅法而扣押這些船隻。英國石油 化學公司(BP)、跨國大宗商品貿易商托克集團(Trafigura)、摩科瑞能源集團(Mercuria)等企業都因仍在等待審計結果,暫停運作。

南非自2016年允許在阿爾戈亞灣進行海上船對船加油以來,燃油量及使用的船隻量都隨之遽增。

大宗商品數據分析機構Kpler市場分析師阿祖齊(Younes Azzouzi)指出,由於與武裝組織青年運動相關的危機帶來燃料補給需求,「預計南非12月的燃油進口量將創下新高」。