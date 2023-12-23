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入冬最強寒流侵襲日本 各地接連傳災情 交通中斷、民眾除雪也摔倒

中央社／東京23日綜合外電報導
日本正受入冬以來最強寒流侵襲。圖為日本東京銀座。（歐新社）
日本正受入冬以來最強寒流侵襲。圖為日本東京銀座。（歐新社）

日本正受入冬以來最強寒流侵襲，持續大雪除造成部分地區積雪破當地12月觀測史紀錄、石川縣輪島市176戶聯外交通中斷，還發生數起車輛打滑事故及民眾摔傷等意外。

日本放送協會（NHK）報導，靠日本海一側的北陸地方等地持續降下大雪，出現積雪大幅高於往年的情況；另外，各地相繼傳出車輛打滑事故及民眾為除雪摔倒等意外。

石川縣輪島市政府表示，受到大雪影響，截至今天上午10時30分止，位於市內山區的15處地點，總計有176戶聯外交通因樹木及電線桿傾倒而中斷，由於移除障礙物需要時間，暫時不知何時能恢復正常。

這15處地點中，有5處共55戶可以透過步行往返。輪島市政府已安排運送食物及毛毯等救援物資進入受困地區。

北陸電力公司表示，這場大雪造成石川縣能登地方山區停電，一度約有2100戶受影響，正持續搶修。

岩手縣內的東北自動車道（類似高速公路）受大雪影響，已發生6起車輛打滑事故，一度造成部分路段雙向封閉約2小時30分。

警方說，這些事故都是行駛中車輛失控自撞中央分隔島或路肩護欄的單一事故，所幸無人受傷。

在北陸新幹線方面，由於富山縣內號誌可能因大雪發生故障，東京站到金澤站全線都出現列車大幅誤點的情況，約影響1萬2000人。

共同社報導，富山縣警方說，昨天傍晚到今天上午止，縣內共發生85起車輛打滑事故，造成3人輕傷。

福井縣內的北陸自動車道及中部縱貫自動車道，這兩天也發生約10起車輛打滑事故，均無人受傷。

另外，金澤市政府表示，截至今天為止，市內發生80多歲男性在雪中跌倒、20多歲女性跌落水溝，及40多歲男性使用除雪機時不慎受傷等意外，但都是輕傷。

北海道文化放送（UHB）報導，由於冬季型態氣壓分布增強，日本附近受到堪比嚴冬的寒流影響，北海道美唄市積雪達121公分，創當地觀測史12月新高紀錄。

北陸地方部分地區相繼發布「顯著大雪相關情報」，包括積雪40公分的富山縣冰見市等地，當地居民一早就開始除雪。

雖然北陸地方接下來將度過降雪高峰，但靠日本海一側的北日本一直到今天入夜為止，仍須嚴防大雪對交通帶來的影響。

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