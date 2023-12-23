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「大鼻子情聖」男星涉性醜聞 馬克宏拒撤勳章挨轟

編譯中心╱綜合22日電
74歲的「大鼻子情聖」男星傑哈德巴狄厄，被10多名女性指控性騷擾和性侵犯。（取材自Instagram）
74歲的「大鼻子情聖」男星傑哈德巴狄厄，被10多名女性指控性騷擾和性侵犯。（取材自Instagram）

被控性侵的法國知名男星、「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu），後來又被踢爆曾發表性別歧視言論，再度遭外界檢視；法國總統馬克宏被問到是否應該撤回傑哈德巴狄厄近30年前獲得的法國榮譽軍團勳章（Legion of Honour）時說：「你永遠不會看到我參加追捕行動。我討厭那種事。」

馬克宏昨天面臨支持性侵犯者指控，他先前說，被起訴強姦罪並面臨一連串性侵犯指控的傑哈德巴狄厄，是外界「追捕」的目標。

74歲的傑哈德巴狄厄演出200多部電影和電視劇，2020年遭起訴性侵，並被10多名女性指控性騷擾和性侵犯。他目前面臨新的審查，因為他在2018年赴北韓時被拍到曾發表性別歧視言論，屢次在女口譯員面前露骨談性，這些言論12月稍早在國家電視台一部紀錄片中首度播出，以及從性的角度看待一名騎馬女童。

馬克宏表示，他「非常欽佩」傑哈德巴狄厄，並稱傑哈德巴狄厄是「一位偉大的演員」。「無罪推定是我們價值觀的一部分。」

但女權主義團體Generation.s Feministe說，馬克宏的言論是對所有遭受性暴力女性的「侮辱」，「首先也最重要的是那些指控傑哈德巴狄厄的人」。法國非政府組織女性聯合組織「我們所有人」（Nous Toutes）協會的諾瓦也表示，馬克宏的言論「不僅可恥，而且危險」，因為受害者的言論「不被相信，並且被踐踏。在我們和總統之間，不僅存在差距，還存在巨大的鴻溝。」

馬克宏 歧視 性騷擾

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