安理會通過援助加薩決議 以色列攻勢未歇

以色列與哈瑪斯之間衝突持續，巴勒斯坦人22日聚集在受損民宅附近。（路透）

聯合國安全理事會通過人道援助加薩 走廊，以避免飢荒威脅的決議之際，以色列 部隊今天擴大地面攻勢，推進這個巴勒斯坦 飛地中部地區。

本周在埃及舉行讓交戰的以色列和哈瑪斯同意新的休戰談判，但取得突破的希望逐漸破滅，加薩各地都傳空襲、砲擊和地面戰鬥。以色列軍方要加薩中部地區的布賴吉居民立即移往南部，表示將發動新一波地面攻勢。

當地居民齊亞德說：「我們要去哪裡呢？沒有地方是安全的。」「他們（以色列）要居民移往（加薩中部城市）迪爾巴拉，但那裡日夜都遭受砲轟。」

根據加薩衛生部最新統計，以哈戰爭自10月7日爆發以來，已導致巴勒斯坦2萬57人死亡、5萬3320人受傷。以色列表示，自10月20日對加薩發動地面攻勢迄今，以軍已有140人喪生。

另外，以色列總理內唐亞胡一名高階國家安全顧問表示，以色列可能會接受美國一項讓戰後改組的巴勒斯坦自治政府管理加薩的計畫，表明以色列政府緩和了對此一想法的反對立場。

華爾街日報報導，以色列國家安全委員會主席哈尼比21日在阿拉伯新聞網站Elaph上發表一篇社論寫道，「以色列意識到，國際社會和該地區國家在哈瑪斯事件後對整合巴勒斯坦自治政府的渴望，我們明確表示，這個問題需要對巴勒斯坦自治政府進行根本性改革。」並補充說，以色列「已經為這項努力做好準備」。

美國總統拜登政府官員表示，哈尼比的言論是值得歡迎的發展。但一名官員表示，政府仍然認為巴勒斯坦自治政府的政治和財務改革尚需要時間，因此還未準備好管理加薩。

內唐亞胡先前多次拒絕美國提議加薩戰後應由巴勒斯坦自治政府管理。內唐亞胡表示，巴勒斯坦自治政府對以色列的安全威脅與哈瑪斯一樣嚴重。