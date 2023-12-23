加薩逾50萬人挨餓 占人口1/4 飢荒比阿富汗、葉門還慘

圖為16日以色列襲擊加薩北部地區阿德萬醫院，巴勒斯坦人檢視受損情況。（路透）

聯合國的糧食安全監測系統今天發布一項報告指出，預估未來六周內，受戰爭蹂躪的加薩 走廊（Gaza Strip）每一個人，預計會面臨非常嚴重的糧食不安全問題；加薩衛生部也表示，自10月7日以來，死於以軍攻擊的加薩人已破2萬，且加薩走廊有超過50萬人、即約當地四分之一的人口正飽受飢餓之苦，嚴重性更勝阿富汗 與葉門。

「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification，IPC）報告預期，明年2月7日之前「最有可能情況」，會是「加薩走廊全部約220萬人口」將處於「危機或更嚴重的」饑餓程度。報告指出，IPC計畫對於任何特定地區或國家進行分析評等以來，加薩面臨非常嚴重糧食不安全的人口比例是最高的。

「糧食安全階段綜合分類」將糧食短缺程度分為1至5級，報告寫道，預計2月7日之前，約有50%的加薩人口將處於「緊急」階段，包括非常嚴重的急性營養不良和死亡率過高等情況；這份報告還預測，「至少有四分之一的家庭」即超過50萬人，會面臨「第5階段」的災難性狀況，加薩人的挨餓程度，甚至比近年來幾近飢荒的阿富汗與葉門還要嚴重。

報告指出：「儘管急性營養不良和非外傷相關死亡率的程度，可能尚未超過饑荒的門檻，但這些通常是長期和極端糧食消耗缺口的結果。」該報告警告說，加薩的飢荒風險「與日俱增」，原因在於送入加薩的救援不足。

聯合國世界糧食計畫署首席經濟學家胡森稱，加薩人挨餓的規模與速度「前所未見」；國際人道組織「美國糧食救濟難民協會」（Cooperative for American Relief Everywhere Inc，CARE）表示，這些數據「令人震驚」；德國 當局則說「駭人聽聞」。

德國外交部於社群媒體X平台寫道，「以色列迫切需要提供更好的援助管道，調整自身的軍事戰略，並允許人道停火」，更警告說「飢餓會助長恐怖行徑」。

另外，世界衛生組織（WHO）今天表示，加薩走廊北部已不再有任何一家醫院運作，並形容大多被遺棄的病患乞討食物和飲水的景象令人不忍卒睹。他們昨天已派工作小組前往嚴重受損的西法醫院（Al-Shifa Hospital）和阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）。

世衛駐加薩走廊代表皮佩爾科恩（Richard Peeperkorn）說：「我們的工作人員已經無法用語言來形容剩下的患者和醫護人員所面臨的悲慘局勢。」