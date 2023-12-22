IAEA示警：北韓疑運轉新反應爐 可提取更多核武材料

聯合國 核子監督機構和獨立專家今天表示，北韓 寧邊核子設施的一座新反應爐似乎首度投入運轉，這意味用於核子武器的鈽有額外的潛在來源。

路透社報導，國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）表示，北韓多年來以再處理寧邊（Yongbyon）一座功率5百萬瓦核子反應爐的用過燃料棒來提取用於核武的鈽，但一座更大的輕水反應爐排放溫水露了餡，顯示它也開始運轉。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中說：「排放溫水代表反應爐已達臨界狀態。」

自從北韓2009年驅逐檢查員以來，國際原子能總署就一直無法派人進入北韓，目前主要透過衛星影像進行觀察。葛羅西表示，如果無法派員進入北韓，國際原子能總署就就無法確認反應爐的運作狀態。

國際原子能總署表示，觀察到輕水反應爐的冷卻系統自從今年10月以來排出大量的水，代表該反應爐持續在運轉。葛羅西表示，近期有更多跡象顯示，排出的水是溫的。

他說：「像其他任何核子反應爐一樣，輕水反應爐中經受過輻射照射的燃料可以產生鈽，可於再處理過程中分離出來，所以這令人憂心。」他補充道，北韓核子計畫的進展「令人深感遺憾」。