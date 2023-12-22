我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

加拿大禁塑上路 餐館不提供一次性塑料用品

編譯中心╱綜合21日電

加拿大餐館和咖啡廳20日起不得繼續提供塑料製成的吸管、食物容器、結帳購物袋或餐具給顧客，儘管法院裁定這樣的限制措施違憲。

加拿大當局去年推出禁止使用一次性塑料製品的規定，是渥太華當局在2030年前實現零塑料垃圾承諾的一環，相關規定將分階段實施。但這項規定11月遇到阻礙，當時加國法院在石化公司提起的訴訟中裁定此舉「不合理且違憲」。

不過，渥太華當局仍繼續推行新規，要求法院在當局上訴的過程中暫緩執行一道廢除禁塑令的命令，禁止製造、販售或在店內提供一次性塑料製品的禁令因而生效。

根據渥太華當局數據，加國民眾每年丟棄300萬噸的塑料垃圾，包括每年扔掉150億個塑膠袋，僅9%的塑料垃圾被回收。

加國政府表示，當局目標要讓塑料垃圾回收率提高到90%，以符合歐盟2029年的目標。

加國環境部長吉爾伯（Steven Guilbeault）透過聲明表示：「科學明確顯示，塑料污染無所不在，傷害野生生物也傷害環境。不只在加拿大如此，在全世界亦然。」

聯合國環境規畫署（UNEP）5月曾表示，世界必須將一次性塑膠製品用量減半，並大幅提高塑料製品回收再利用率，同時推出替代方案，以遏阻如此猖獗的塑料污染。

全世界2019年生產了3億5300萬噸塑料垃圾，其中22%被送入垃圾掩埋場、遭到焚化或棄置於大自然中。

加拿大 咖啡 禁塑令

上一則

捷克大學生弒父後血洗校園 15死24傷

下一則

韓判2日企賠償二戰徵用工定讞 日韓陷緊張

延伸閱讀

加拿大皇家銀行逾100億美元收購滙豐加國業務 當局即將批准

加拿大皇家銀行逾100億美元收購滙豐加國業務 當局即將批准
加拿大禁塑令上路 餐館禁止提供一次性塑料用品

加拿大禁塑令上路 餐館禁止提供一次性塑料用品
NBA／作客加拿大獲支持 穆雷、約科奇退暴龍心情「好複雜」

NBA／作客加拿大獲支持 穆雷、約科奇退暴龍心情「好複雜」
美控印度官員教唆暗殺 莫迪：願意調查

美控印度官員教唆暗殺 莫迪：願意調查

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
匈牙利總理奧班14日抵達布魯塞爾的歐盟總部，參加歐盟理事會的圓桌會議。（歐新社）

烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

2023-12-15 07:17
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決