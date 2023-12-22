神複製老爸金正恩穿搭 金主愛再秀皮衣

北韓第一千金金主愛戴墨鏡、穿皮衣，模仿父親的「正恩style」。（路透）

北韓 官方媒體報導，領導人金正恩 提出警告，北韓如果「受到核武挑釁」，將毫不猶豫地發動核攻擊；南韓 及其盟友則呼籲展開「無條件對話」 。

金正恩發出此項警告之前，南韓和美國上周在華盛頓舉行會議，討論與北韓衝突時的核威懾問題。南韓與美國的議程包括「核武與戰略規畫」，兩國重申北韓對南韓或美國的任何核攻擊，都將導致北韓政權垮台。

但北韓中央通信社報導，金正恩向軍方飛彈局表示，「當敵人使用核武挑釁時，即使發動核攻擊也不要猶豫」。美國、南韓和日本隨後也發表聲明，敦促北韓「停止進一步挑釁，接受我方無條件實質對話的訴求」。

南韓國防部長最近發表了異常激烈的言論，並在上周提出警告，如果北韓採取任何「破壞和平」的「魯莽」行動，將面臨「毀滅地獄」。

鑒於北韓不斷試射彈道飛彈，日本、美國及南韓三國外交部長今天發表共同聲明，除強烈譴責北韓試射外，也要求立即停止所有違反聯合國安理會決議的行動。

另據央廣報導，金正恩的妹妹金與正今天在北韓官方媒體發文，強烈譴責聯合國安理會日前開會，「干涉」北韓發射洲際彈道飛彈問題。金與正表示，聯合國安理會無視美國與南韓對北韓的言語及武力挑釁，令北韓「深感遺憾」；同時，北韓對於安理會，屈從美國及其附屬勢力，「強盜般要求地開會」，就北韓行使防衛主權，隨意進行討論，「深感不滿，並予以強烈譴責」。

金與正主張，安理會在譴責北韓之餘，也應該譴責美韓，金與正並且對美韓兩國放話說，敵對勢力從今天開始，應該思考北韓會如何因應美韓的軍事行動。

而金正恩近日頻繁帶著10歲愛女金主愛亮相，她身穿一套套華服在媒體前曝光，像是日前北韓高調試射「火星-18」洲際飛彈，金主愛穿上夢幻色彩的粉紅色皮草，脖子上還圍著一條有文字圖案的圍巾，媒體推測應該又是一件價值不菲的高價外套，如果是歐洲品牌，估計至少要數千到數萬美元，南韓媒體也分析，讓金主愛穿著不同華服、站中間拍照，模仿父親的「正恩style」，也是金正恩打造接班人形象的策略，金主愛接班的可能性愈來愈高了。