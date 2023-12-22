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韓判2日企賠償二戰徵用工定讞 日韓陷緊張

編譯中心╱綜合21日電
今年3月6日在首爾外交部外，南韓民眾抗議政府與日本針對二戰徵用工達成協議。（路透）
今年3月6日在首爾外交部外，南韓民眾抗議政府與日本針對二戰徵用工達成協議。（路透）

南韓最高法院就二戰時期日本企業強擄南韓前「徵用工」訴訟作出定讞判決，裁定三菱重工及日本製鐵須賠償11位原告每人1億至1.5億韓元，日本內閣官房長官林芳正今天談到，「判決明顯違反日韓請求權協定，日本政府對此感到極為遺憾，堅決無法接受」，林芳正表示，日本政府對此已向南韓方面提出抗議。

日本共同社報導，林芳正也舉南韓政府今年3月公布，由南韓財團成立的基金會代為賠償的解決方案說，「就我所知南韓政府未來也將持續盡最大努力，來獲得原告理解」。

日本放送協會（NHK）報導，被求償的日本三菱重工業對此表示，有關日韓兩國間及其國民間的請求權問題，已透過日韓請求權協定「完全且最終地解決」，不能再提出任何主張，「對與此相違的連串判決及程序感到極為遺憾」。

另一個被告企業日本製鐵公司表示，所謂的南韓前徵用工（遭日本企業強徵的南韓勞工）問題，「我們理解的是，已透過1965年的日韓請求權協定解決，對這次違反日韓請求權協定的判決感到極為遺憾」。

訴訟源起南韓女性及其遺族共四人，因過去被以「女性勞動志願隊（日文漢字為女子勤勞挺身隊）」名義強徵到日本名古屋的兵工廠工作，向三菱重工業提出損害賠償。

另一個原告團，則以曾被日本製鐵公司前身強徵到福岡縣及岩手縣的製鐵廠進行嚴苛勞動，因此向日本製鐵提出損害賠償。

這兩起訴訟的原告在一、二審時都勝訴，但日本企業提出上訴，南韓最高法院今天駁回上訴，命令三菱重工業及日本製鐵賠償，判決定讞。這是南韓最高法院繼2018年以來，再度針對前徵用工問題做出命令日本企業賠償定讞的判決。

南韓政府21日表示，將按照「第三方代賠」解法來支付的賠償金；南韓外交部發言人任洙奭表示，「我們將增加支付資金，包括私部門自願捐款，並考慮採取措施，擴大必要財政資源。」他還對日方「無法接受的立場」回應稱，將採取必要措施，與日方進行必要溝通。

日本 南韓 勞工

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