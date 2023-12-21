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日媒：美日將合作研發伴飛戰機的無人僚機

編譯茅毅／即時報導
日本防衛大臣木原稔（中）14日在東京的防衛省和英國及義大利防長握手，宣布3國合作研發新一代戰鬥機計畫。（歐新社）
日本防衛大臣木原稔（中）14日在東京的防衛省和英國及義大利防長握手，宣布3國合作研發新一代戰鬥機計畫。（歐新社）

日本產經新聞21日獨家報導，針對日本計畫在2035年部署的新一代戰鬥機，美日兩國政府已同意，將開始共同研發屆時用來伴飛該戰機的無人機。這種無人機除了伴飛戰機，還能夠藉由自主判斷，支援作戰。

兩國政府最近將宣布前述合作計畫，由五角大廈和日本防衛省防衛裝備廳明年年中召開「防衛科技合作小組（group）」會議，商討促進包括無人機在內的美日技術合作。

美國國防部的技術部門負責人對產經指稱，該小組已於9月設立，明年舉行推動美日相關技術合作的會議，為嚇阻侵略行為和保衛國家而運用美日兩國擁有的知識及力量。

日本下一代戰機和英國及義大利共同研發，首架目標2035年服役。美日合作研發的則是和該戰機連動的「自主型系統」無人機技術。這種無人機能以雷達及感測器等裝備遂行情蒐，在戰場支援戰機飛官，甚至攻擊敵方，有助減少飛官犧牲及因應共軍的大規模空中戰力，彌補美日戰機數量不足等劣勢。

由於戰機與無人機聯手作戰，將成為翻轉作戰方式的「遊戲規則改變者」，故備受關注。美國政府在支持日英義合作開發新戰機的同時，也尋求合作研發前述無人機的可能性。美日認為，運用兩國相關進步技術，將有助開發確保空優的裝備。

日本 義大利 五角大廈

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