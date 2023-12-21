聖嬰釀大旱 辛巴威公園逾百頭大象亡

圖為辛巴威萬基國家公園死亡的大象。(美聯社)

辛巴威最大的萬基國家公園最近幾周至少有100頭大象因乾旱而亡。根據野生動物當局和保育組織說法，大象屍橫遍野是氣候變遷 和聖嬰現象衝擊所造成的可怕跡象。

當局更警告說，氣象單位預測，辛巴威部分地區之後的雨量稀少且氣溫持續上升，包括萬基國家公園等地都是，這可能會造成更多的大象死亡。

美聯社報導，國際動物福利 基金會將這種天氣描述為大象和其他動物的危機。辛巴威國家公園和野生動物管理局發言人法拉沃（Tinashe Farawo）表示：「聖嬰現象讓本已嚴峻的情況變得更加糟糕。」

雖然今年的聖嬰現象最近為東非帶來致命的洪水 ，但預計整個南部非洲的降雨量仍將低於平均值。

辛巴威已經感受到了這種情況，當地的雨季比平常晚了幾周開始，雖然現在下過一些雨，但預計即將迎來大致上乾燥而炎熱的夏日。

研究顯示，氣候變遷可能會加劇聖嬰現象，從而導致更極端的後果。

當局擔心2019年的情況會重演，當時萬基國家公園有200多頭大象死於嚴重乾旱。

萬基國家公園大約有4萬5000頭大象，以及100多種其他哺乳動物和400種鳥類。