加薩逾2萬人亡 布林肯籲國際也施壓哈瑪斯

荷蘭鹿特丹De Binnenrotte在20日展示了8000雙鞋，這些鞋子象徵在以哈衝突喪生的數千名巴勒斯坦兒童。(歐新社)

哈瑪斯 政府媒體辦公室稱，與以色列 開戰以來，加薩 走廊迄今至少已有2萬人殞命，其中包括8000名孩童以及6200名婦女；在以色列的加薩軍事行動受到全球廣泛批評後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，國際社會也須對哈瑪斯施壓，而不是只針對以色列。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國世界糧食計畫署與約旦哈希姆慈善組織組成的糧食援助車隊，20日成功通過了凱里姆沙洛姆過境點，將750噸糧食運抵加薩，這是以哈全面開戰以來，援助車隊首次藉由此路線，進入被圍困的加薩走廊。

糧食計畫署表示，他們的援助行動能夠惠及加薩的80萬人口，但援助規模僅能滿足這片地區的「一小部分需求」，加薩走廊尚有一半的人口在挨餓。

以巴衝突持續之際，馬來西亞20日宣布禁止懸掛以色列國旗的船隻停靠該國港口，旨在回應以國在加薩忽視「基本人道原則」的行徑。總理安華聲明，開往以國的船隻也禁止在大馬所有港口裝載貨物。

安華的聲明亦點名以國最大航運業者以星（ZIM）；大馬內閣2002年同意以星在該國港口停靠船隻，但20日的聲明表示該項授權已撤銷，不再允許以星停泊任何大馬港口。

安華聲明指出，這些制裁意在回應以色列透過持續屠殺、施暴於巴勒斯坦人民，做出漠視基本人道原則並違反國際法的行動。安華並說，有信心大馬貿易不會受這次決定影響。

馬來西亞多數人口信奉伊斯蘭教，和以色列並無邦交。

CNN報導，大馬向來聲援巴勒斯坦人權益和訴求，該國和印尼、汶萊、孟加拉、馬爾地夫、巴基斯坦等國均不承認以色列。安華是高調反對以色列的世界領袖之一，他11月曾於國會說其政府會與哈瑪斯保持連結。