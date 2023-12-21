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放寬殺傷力武器出口 日本擬售美愛國者飛彈

編譯徐榆涵╱綜合20日電
日本政府正在研擬向美國出售日製「愛國者飛彈」。(美聯社)
日本政府正在研擬向美國出售日製「愛國者飛彈」。(美聯社)

烏俄戰爭交火至今，美國持續力挺軍援，但面對烏克蘭防空系統的嚴重短缺以及國會資金僵局問題，華府愈加仰賴盟友提供緊急武器支援。最新消息指出，日本政府正在研擬向美國出售日製「愛國者飛彈」（Patriot missile）。

日經新聞報導，這將成為日本2014年制定《防衛裝備轉移三原則》以來首次出口具有殺傷力、致命性高的裝備成品。

日本政府最快將於22日修改《防衛裝備轉移三原則》的操作指南。美國授權日本生產愛國者地對空飛彈，但根據目前規定，日本僅能向美國出口根據授權生產的零部件，修訂完成後，將可向授權方出口武器成品。

新制度將規定，當授權方向第三國輸送武器時需提前獲得日本同意，且不得向處於戰鬥狀態的國家和地區輸出。但也有方案允許經由美國向不處於戰時的歐洲等國輸送裝備。

此前日本也有出口成品裝備的先例，曾向菲律賓提供預警雷達，但雷達不具備殺傷力。

華盛頓郵報報導，日本不會將愛國者飛彈直接運送到烏克蘭，而是考慮提供數十枚飛彈給美國，以便補充專門用於日本和印度-太平洋地區的庫存。此舉將補給華府庫存，能夠靈活第向烏克蘭運送更多先進的防空系統，因為基輔準備在今年冬季迎擊俄羅斯的空襲，迫切需要該防空系統。

日本將會提供愛國者飛彈PAC-2和PAC-3兩種型號，前者攔截方式為破片撞擊，後者為直接撞擊獵殺。分析師指出，更先進的PAC-3型飛彈每枚要價400萬美元。

日本 烏克蘭 華府

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