19年來首遭 日檢搜自民黨派系總部 安倍派恐瓦解

日本東京地檢特搜部19日上午前往搜查安倍派東京辦公室，針對派閥餐券回扣案進行調查。(路透)

自民黨派系募款餐會餐券回扣風暴愈演愈烈，東京地檢特搜部19日上午兵分兩路，前往搜查清和政策研究會（安倍 派）與志帥會（二階派）辦公室，各歷時5和4個小時。這是自2004年以來，近19年首次有自民黨派系辦公室被檢方搜索。

日本 NHK報導，特搜部指稱，現為自民黨主流派的安倍派與非主流派的二階派國會議員，在派系餐券超過個人責任額的金額上未如實申報、中飽私囊逾億日圓，因此各派出十幾位事務官進入這兩派在東京千代田區的辦公室執行強制搜查。

相關人士說，安、二兩派每年舉辦一次派系餐會，所屬議員各依當選次數和職位階級，必須達成推銷餐券的責任額。而各議員雖以派系名義對外推銷餐券，但超出配額的收入可進自己口袋，儼然形成派系的「小金庫」。

然而，派系公開的收支報告書卻僅記載配額收入，而日本政治資金規正法規定，登載不實罪時效5年，溯及2018至2022年，安倍派漏報金額達5億日圓(約349萬美元)，二階派也有1億多日圓(約70萬美元)。安倍派議員依派系指示，叫他們不必申報。特搜部認為，現有99位國會議員、實力強大的安倍派行徑「最惡劣」；二階派雖有申報，但並未登載配額以外的金額。

這起醜聞已造成12位安倍派的政務官去職。

自民黨派系總部被檢警搜索極為罕見，上次已是2004年東京特搜部調查日本牙醫聯盟（日齒聯）對舊橋本派（平成研究會）1億日圓祕密獻金案。

日本自民黨政治人物政治獻金案如滾雪球，日本兩家主流媒體最新民調均顯示，首相岸田文雄 內閣的支持率比約1個月前減少5%，只剩16%。尤其自民黨和長期低迷不振的立民黨，政黨支持率分別為17%和14%，執政黨已面臨「死亡交叉」。

日本募款餐會回扣醜聞延燒，自民黨最大派系安倍派領導高層已分崩離析，不少安倍派議員對未來悲觀，坦言別無選擇、只能退出派系，部分則預料該派將流失半數成員。該派現處於派系存亡的「十字路口」，在這波醜聞衝擊下，恐面臨瓦解命運。

日本時報報導，主導派系實際運作、也全部涉案的安倍派「5人眾」，至今未針對這起醜聞多做說明，使外界不禁懷疑目前披露的收賄指控恐是冰山一角。