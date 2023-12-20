我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百人請願 以范士丹命名舊金山國際機場

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

百年罕見 法國小姐由短髮女封冠 輿論兩極

編譯中心╱綜合19日電
20歲的「法國小姐」艾芙‧吉勒(中)，一頭極短的精靈髮型受矚目。(取材自Instagram)
20歲的「法國小姐」艾芙‧吉勒(中)，一頭極短的精靈髮型受矚目。(取材自Instagram)

新任「法國小姐」16日出爐，來自北部小鎮的一名20歲大學生艾芙‧吉勒（Eve Gilles），打破選美比賽百年紀錄，以短髮造型奪冠；她一頭極短的精靈髮型備受矚目，有人欣賞也有人批評。

中央社引述法新社報導，吉勒來自法國北部小鎮瓜蒂普爾（Quaedypre），是數學和統計系學生。附近一間理髮沙龍的設計師李格朗（Elise Legrand）說，她很早就慫恿吉勒以短髮造型參加區域資格賽。

李格朗兩年前在鄰近瓜蒂普爾的貝爾格鎮（Bergues）開了一家理髮沙龍，她笑著說：「我要她以短髮參賽，幾乎沒給她選擇的餘地。」

李格朗說，吉勒以前就曾剪過短髮，而且很喜歡，因為短髮「與眾不同，是很新鮮的造型」。李格朗自己也留著草莓香檳金色的短髮，她說，「短髮改變了長髮女孩的刻板印象」，也凸顯了吉勒的女性特質，「讓她的臉龐更突出，雙眼顯得更吸引人」。

天空新聞網報導，「法國小姐」競賽已有上百年歷史，吉勒是第一位以短髮造型贏得后冠的參賽者。

吉勒的父親是法國人，母親來自法屬留尼旺島（Reunion），她認為自己摘下后冠是「多元」的勝利。但結果揭曉後，社群媒體掀起一波評論，其中不乏負面意見。

有人在社群平台X上說，法國小姐「不再是選美比賽，而是基於包容性的覺醒比賽」；還有人寫道：「我們評判的不再是美貌，而是這位極端女權主義女性覺醒的意識形態。」

同樣留著短髮造型的「綠黨」國民議會議員羅梭（Sandrine Rousseau）今天稍早在X平台寫道：「我們的頭髮和我們要怎麼弄，要做什麼造型，不關男人什麼事。」

法國共產黨全國秘書魯塞（Fabien Roussel）也寫道：「支持法國小姐當選人艾芙‧吉勒，她已經在遭受來自社會的暴力，一個不接受女性以多元化定義自己的社會。」

法國小姐主辦單位表示，這場活動與時俱進，如今超過24歲、已婚或跨性別人士也可參賽。但女權主義者說，這場比賽和以前一樣具有性別歧視色彩。

20歲的「法國小姐」艾芙‧吉勒。(取材自Instagram)
20歲的「法國小姐」艾芙‧吉勒。(取材自Instagram)

社群媒體 歧視 共產黨

上一則

19年來首遭 日檢搜自民黨派系總部 安倍派恐瓦解

下一則

凱特王妃曬1歲萌照 網驚：路易王子複製貼上

延伸閱讀

歐洲7國承諾 2035年達成電力系統零碳排

歐洲7國承諾 2035年達成電力系統零碳排
開店第一天400人排隊 美國這個美食終於前進巴黎

開店第一天400人排隊 美國這個美食終於前進巴黎
管她什麼造型…「法國小姐」打破傳統 首位短髮女孩贏得冠軍

管她什麼造型…「法國小姐」打破傳統 首位短髮女孩贏得冠軍
英少年11歲旅行失蹤 6年後現身法國 母仍人間蒸發

英少年11歲旅行失蹤 6年後現身法國 母仍人間蒸發

熱門新聞

土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
匈牙利總理奧班14日抵達布魯塞爾的歐盟總部，參加歐盟理事會的圓桌會議。（歐新社）

烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

2023-12-15 07:17
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09
菲律賓總統小馬可仕表示，菲國正努力解決南海的「勘探問題」，以便在這塊資源豐富的海域著手進行新的能源勘探計畫，來滿足菲律賓的能源需求。(路透)

中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題

2023-12-17 09:06

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單