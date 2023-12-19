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芬蘭加強與美國軍事合作 體認俄羅斯長期威脅

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
芬蘭國防部長哈卡寧。（路透）
芬蘭國防部長哈卡寧。（路透）

芬蘭加入北大西洋公約組織後，遭到強鄰俄羅斯發出警告。芬蘭今天與美國簽署協議加強軍事合作，強調有長期遭到俄羅斯威脅的體認。

法新社報導，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在華府簽署「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement）後，哈卡寧稱許這是「美國承諾保衛芬蘭和整個北歐的強烈信號」。

他說：「我們不期待美國負責芬蘭國防。我們會繼續投資我們的國防，並且分擔我們地區和區域以外的責任。」

「不過，這項協議顯著提升我們在各種情況下共同行動的能力。」

芬蘭於1939年、1940年冬季戰爭（Winter War）期間抵擋蘇聯入侵，擔心激怒俄國，幾十年來一直避免正式加入北大西洋公約組織（NATO），但在俄國侵略烏克蘭後改弦更張。烏克蘭也試圖加入北約，但並未成功。

俄羅斯國營電視台17日播出總統普亭（Vladimir Putin）訪談，他指責西方將芬蘭「拖」進北約，並稱20世紀時與芬蘭的爭端早已解決。

芬蘭與俄羅斯邊界長達1340公里，普亭17日宣布將在芬蘭邊境附近設立新軍區。

芬蘭外交部長瓦爾通寧（Elina Valtonen）於「國防合作協議」簽署後，在華府發表談話，再次指控俄羅斯企圖將「移民武器化」，把人從開發中國家送往歐洲聯盟會員國。

俄羅斯 北大西洋公約組織 普亭

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