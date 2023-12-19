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告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

編譯周辰陽／即時報導
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說（fanfiction）寫手4月對管理原作者托爾金財產的遺產委員會提告，但結果卻適得其反，不僅官司遭到駁回，後來更打輸了自行出版小說的版權訴訟，除了所有版本都遭勒令銷毀，也不能再撰寫「魔戒」同人小說，還要支付鉅額的法律費用。

衛報與天空新聞台18日報導，美國作家波利赫隆（Demetrious Polychron）2022年出版了自行續寫的後傳「The Fellowship of the King」，不只稱作「魔戒完美無瑕的續集」，還計畫把這本小說當成七部曲系列的第一集。

不過，波利赫隆今年4月試圖狀告托爾金遺產委員與串流媒體巨頭亞馬遜，聲稱雙方合作推出的衍生劇「魔戒：力量之戒」侵犯了自己的版權。這樁官司遭法院駁回，他的同人小說也被判實際上侵犯了2022年9月首映的「魔戒：力量之戒」版權。

托爾金遺產委員會隨後另行展開法律行動，對波利赫隆提出反訴，要求銷毀所有實體版跟數位版的「The Fellowship of the King」，同時申請了永久禁制令，防止該同人小說系列的任何版本進一步發行。

托爾金遺產委員會官司的判決日前出爐，主審法官提到，考慮到波利赫隆的作品完全是基於魔戒裡的人物，他對版權保護的原始主張從一開始就「不合理」且「無意義」。

根據托爾金遺產委員會聲明，「The Fellowship of the King」的全部版本都必須銷毀，波利赫隆還必須簽署聲明，確認他履行了要求。法官同時裁准永久禁制令，意味著該同人小說系列再也無法發行，波利赫隆也不能根據托爾金作品撰寫任何其他書籍。托爾金遺產委員會與亞馬遜還獲判合計134000美元的訴訟費用。

托爾金遺產委員會的英國事務律師麥爾（Steven Maier）表示，這個判決對托爾金遺產委員會是一個重要的成功，「將不允許未經授權的作者與出版商，以這種方式拿J.R.R.托爾金深受喜愛的作品從中獲利。本案涉及對魔戒版權的嚴重侵權，且在商業基礎上進行。遺產委員會希望，判給永久禁制令與司法費用將足以勸阻可能會有類似意圖的其他人士」。

亞馬遜

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