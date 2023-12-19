海運巨頭避經紅海 美說服英、法、荷等6盟國擴大護航

根據金融時報報導，美國已說服六個盟國​加入，擴大為紅海商船​護航的行動。(路透)

葉門叛軍「青年運動」多次在紅海襲擊商船，抗議以色列對加薩的軍事行動，包括英國石油 公司(BP)等全球主要航運業者陸續宣布暫緩通航紅海。出訪中東的美國國防部 長奧斯丁擬宣布啟動一支擴大海上防衛部隊，類似現由美國領導駐巴林的對抗海盜聯合特遣隊，旨在保障商船免受攻擊並維持航運安全。

英國金融時報報導，由於伊朗支持的叛軍對商業航運的襲擊不斷增加，導致油價上漲，美國國防部已說服六個盟國加入為紅海商船護航的海軍特遣部隊。

美國國防部長奧斯汀表示，此一「繁榮守護行動」將有英國、法國、荷蘭和其他國家共同參與，以因應多國商船遭遇導彈飛彈和無人機攻擊所帶來的挑戰，要確保船隻能安全通航紅海南部和亞丁灣。

英國衛報報導，由於紅海安全情勢惡化，香港東方海外貨櫃航運公司、法國達飛航運集團、丹麥馬士基集團、德國貨櫃航運公司赫伯羅德、瑞士地中海航運公司等主要航運業者，均已宣布暫緩通行紅海。

路透引述美國官員指出，當日再有一艘名為Swan Atlantic的商船航經紅海南部時，遭到從青年運動所控制地區的發射飛彈攻擊。

紅海航線受阻，會對全球運輸成本和埃及經濟造成重擊。去年至今年，蘇伊士運河 為埃及帶來95億美元收益。

蘇伊士運河管理局負責人雷比指出，已有55艘船避走紅海南端、分隔阿拉伯半島與非洲的曼德海峽，多花約2周航程經由好望角繞道而行；過去數個月內獲報20多起船隻事件，多發生在曼德海峽周邊。

美國已準備組織多國部隊在紅海護航，計畫暫名「繁榮衛士行動」。先前美方尋求說服中國加入一支以巴林為據點行動的擴大海上防衛部隊，官員透露，多個阿拉伯國家同意加入，包括巴林、約旦、阿聯、沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、埃及等。先前多國參與的第153特遣隊已在紅海運作，應對索馬利亞海盜等威脅。

另據彭博資訊報導，由於行經紅海的商船頻遭攻擊，航運巨擘馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、地中海航運（MSC）、達飛（CMA）均宣布暫停紅海航線，英國石油公司(BP)成為最新一家暫停通過蘇伊士運河的航商，因此恐怕推升航運運價，全球可用運能驟減。