近電廠…冰島火山爆發 急撤4000居民
冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）一座靠近電廠的火山，在當地時間18日晚間22點17分噴發，當局在附近設置的網路攝影機拍攝到火山噴發把夜色變成駭人的橘紅色，滾燙熔岩盤據地面，當局緊急撤離近4000人。
英國廣播公司（BBC）報導，距離噴發地3公里外的漁業城鎮格林達維克（Grindavik）自11月起陸續撤離近4000人，周邊知名景點藍湖溫泉（Blue Lagoon）也已關閉。
專家指出，靠近電廠是最糟的情況。
報導指出，雷克雅內斯半島區域從10月底開始頻繁發生劇烈地震，本月甚至更偵測到數千次地震。當地民防部一名高級警官向國家廣播公司RUV表示，火山噴發來得非常迅速，顯示是「相當重大的火山活動」。
社群影像可見，在偵測到地震群或地震事件約一小時後，火山發生噴發，熔岩噴發高度達到100多公尺（330英尺）。
當局亦出動海巡直升機確認噴發地點及規模。
不遠的首都雷克雅維克（Reykjavik）國際機場仍舊開放。機場方面在官網表示，「目前，基夫拉維克機場（Keflavík Airport）的起降航班沒有受到干擾」。
當局先前說，雷克雅內斯半島上杳無人煙的區域近年來有幾次爆發，但當前的噴發據信對格林達維克構成立即性威脅。
據報導，雷克雅內斯半島是首都雷克雅維克西南方的火山與地震活動熱點。2021年3月，法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）系統一條長約500公尺到750公尺的地面裂縫出現壯觀的熔岩噴泉。
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