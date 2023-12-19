近電廠…冰島火山爆發 急撤4000居民

冰島當地時間18日晚間22點17分，西南部雷克雅內斯半島一處靠近電廠的火山爆發，熔岩噴發高度達到100多公尺，當局連夜撤離4000人。(取材自Ｘ平台)

冰島 西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）一座靠近電廠的火山，在當地時間18日晚間22點17分噴發，當局在附近設置的網路攝影機拍攝到火山噴發 把夜色變成駭人的橘紅色，滾燙熔岩盤據地面，當局緊急撤離近4000人。

英國廣播公司（BBC）報導，距離噴發地3公里外的漁業城鎮格林達維克（Grindavik）自11月起陸續撤離近4000人，周邊知名景點藍湖溫泉（Blue Lagoon）也已關閉。

專家指出，靠近電廠是最糟的情況。

報導指出，雷克雅內斯半島區域從10月底開始頻繁發生劇烈地震 ，本月甚至更偵測到數千次地震。當地民防部一名高級警官向國家廣播公司RUV表示，火山噴發來得非常迅速，顯示是「相當重大的火山活動」。

社群影像可見，在偵測到地震群或地震事件約一小時後，火山發生噴發，熔岩噴發高度達到100多公尺（330英尺）。

當局亦出動海巡直升機確認噴發地點及規模。

不遠的首都雷克雅維克（Reykjavik）國際機場仍舊開放。機場方面在官網表示，「目前，基夫拉維克機場（Keflavík Airport）的起降航班沒有受到干擾」。

當局先前說，雷克雅內斯半島上杳無人煙的區域近年來有幾次爆發，但當前的噴發據信對格林達維克構成立即性威脅。

據報導，雷克雅內斯半島是首都雷克雅維克西南方的火山與地震活動熱點。2021年3月，法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）系統一條長約500公尺到750公尺的地面裂縫出現壯觀的熔岩噴泉。