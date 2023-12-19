我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

近電廠…冰島火山爆發 急撤4000居民

編譯中心╱綜合18日電
冰島當地時間18日晚間22點17分，西南部雷克雅內斯半島一處靠近電廠的火山爆發，熔岩噴發高度達到100多公尺，當局連夜撤離4000人。(取材自Ｘ平台)
冰島當地時間18日晚間22點17分，西南部雷克雅內斯半島一處靠近電廠的火山爆發，熔岩噴發高度達到100多公尺，當局連夜撤離4000人。(取材自Ｘ平台)

冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）一座靠近電廠的火山，在當地時間18日晚間22點17分噴發，當局在附近設置的網路攝影機拍攝到火山噴發把夜色變成駭人的橘紅色，滾燙熔岩盤據地面，當局緊急撤離近4000人。

英國廣播公司（BBC）報導，距離噴發地3公里外的漁業城鎮格林達維克（Grindavik）自11月起陸續撤離近4000人，周邊知名景點藍湖溫泉（Blue Lagoon）也已關閉。

專家指出，靠近電廠是最糟的情況。

報導指出，雷克雅內斯半島區域從10月底開始頻繁發生劇烈地震，本月甚至更偵測到數千次地震。當地民防部一名高級警官向國家廣播公司RUV表示，火山噴發來得非常迅速，顯示是「相當重大的火山活動」。

社群影像可見，在偵測到地震群或地震事件約一小時後，火山發生噴發，熔岩噴發高度達到100多公尺（330英尺）。

當局亦出動海巡直升機確認噴發地點及規模。

不遠的首都雷克雅維克（Reykjavik）國際機場仍舊開放。機場方面在官網表示，「目前，基夫拉維克機場（Keflavík Airport）的起降航班沒有受到干擾」。

當局先前說，雷克雅內斯半島上杳無人煙的區域近年來有幾次爆發，但當前的噴發據信對格林達維克構成立即性威脅。

據報導，雷克雅內斯半島是首都雷克雅維克西南方的火山與地震活動熱點。2021年3月，法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）系統一條長約500公尺到750公尺的地面裂縫出現壯觀的熔岩噴泉。

地震 火山噴發 冰島

上一則

首屆國際僧伽論壇 達賴12/20主持開幕

下一則

印度語言千百種 莫迪演說首用AI這招親民

延伸閱讀

NBA／頻惹禍…格林開始接受心理諮詢 估仍要禁賽至少3周

NBA／頻惹禍…格林開始接受心理諮詢 估仍要禁賽至少3周
冰島火山噴發 駭人影像曝光…專家指靠近電廠是最糟情況

冰島火山噴發 駭人影像曝光…專家指靠近電廠是最糟情況
NBA／格林打人遭無限期禁賽 勇士省奢侈稅

NBA／格林打人遭無限期禁賽 勇士省奢侈稅
NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

熱門新聞

英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
匈牙利總理奧班14日抵達布魯塞爾的歐盟總部，參加歐盟理事會的圓桌會議。（歐新社）

烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

2023-12-15 07:17
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09
聯合國大會12日以153票同意票壓倒性通過要求加薩停火的決議案。(路透)

壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

2023-12-12 19:14

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了