我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

風暴強襲東岸 多地暴洪至少4死 70萬人無電可用

哈瑪斯公布影片 以色列3名超過80歲人質懇求祖國救人

中央社／加薩走廊18日綜合外電報導
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯18日公布影片，顯示3名以色列人質要求獲釋。(路透)
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯18日公布影片，顯示3名以色列人質要求獲釋。(路透)

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）今天公布影片，內容是哈瑪斯10月7日突襲以色列時擄走的3名年約八旬的以色列人質；以色列譴責這是「犯罪、恐怖主義的影片」。

綜合法新社與路透社報導，這支標題為「別讓我們在這裡老去」（Don't let us grow old here）的影片顯示3名滿面鬍鬚的男子坐在椅子上要求獲釋，拍攝地點不明。

以色列媒體報導，這3名人質分別是79歲的貝利（Chaim Peri）、80歲的麥茨格（Yoram Metzger）和84歲的古柏（Amiram Cooper），他們來自哈瑪斯10月7日攻擊目標之一的尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）。

貝利對著攝影機說，他和其他年紀大且身體有恙的人質「在非常嚴苛的環境下備受煎熬」，央求以色列確保他們無條件獲釋。

麥茨格的媳婦艾雅拉（Ayala Metzger）說，看到影片，她既開心又震驚，開心的是得知人質們還活著，震驚的是看到他們鬍子沒刮、消瘦、虛弱蒼白的樣子。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）：「這是一支犯罪恐怖影片，顯示哈瑪斯對待無辜、年老且需要醫療關注的平民有多殘暴。」

哈加里在電視轉播的簡報會中向3名人質喊話：「我們正盡一切力量把你們安全接回來。」

法新社依據以色列官方數據統計，哈瑪斯10月7日對以色列發起前所未見的突襲，殺害約1140人，大多是平民。以色列當局表示，另有約250名人質遭擄走，目前還有129人仍被扣在加薩（Gaza）。

加薩衛生部則表示，自雙方戰爭開打以來，超過1萬9450名加薩人命喪以色列之手，多數是婦孺。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

遭移監失蹤2周 俄法院暫停審理反對派領袖納瓦尼案件

下一則

終止、中止差很大 美不滿議案措辭 安理會推遲加薩人道停火表決

延伸閱讀

與美國防長會談後 以國防長：加薩軍事行動將逐步過渡至下一階段

與美國防長會談後 以國防長：加薩軍事行動將逐步過渡至下一階段
以哈戰爭未歇 美國防長：會繼續向以色列提供武器

以哈戰爭未歇 美國防長：會繼續向以色列提供武器
哈瑪斯「生財有道」 財務狀況足可支持戰爭

哈瑪斯「生財有道」 財務狀況足可支持戰爭
重啟釋放人質談判露曙光 美以情報與國防首長會談

重啟釋放人質談判露曙光 美以情報與國防首長會談

熱門新聞

英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
匈牙利總理奧班14日抵達布魯塞爾的歐盟總部，參加歐盟理事會的圓桌會議。（歐新社）

烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

2023-12-15 07:17
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09
聯合國大會12日以153票同意票壓倒性通過要求加薩停火的決議案。(路透)

壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

2023-12-12 19:14

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
邊境直擊／中國走線人被關荒漠拘留營 生存臨嚴峻挑戰

邊境直擊／中國走線人被關荒漠拘留營 生存臨嚴峻挑戰