伊朗多個加油站遭網路攻擊中斷 駭客遭指與以色列有關

伊朗及以色列當地媒體報導，伊朗今天有多個加油站服務遭網路攻擊而中斷；德黑蘭指控發起網攻的駭客團體與以色列有關。（路透）

伊朗 及以色列 當地媒體報導，伊朗今天有多個加油站 服務遭網路攻擊而中斷；德黑蘭指控發起網攻的駭客團體與以色列有關。

路透社報導，伊朗石油部長奧吉（Javad Owji）告訴伊朗國營電視，全國約7成加油站的服務被迫中斷，外部干擾可能是其中肇因。

伊朗國營電視報導指出，駭客組織Predatory Sparrow聲稱犯案。以色列當地媒體也報導這項說法。

根據伊朗媒體，Predatory Sparrow發布聲明稱：「這起網攻以有限度的方式進行，避免對緊急服務造成潛在損害。」

負責伊朗全國網路安全的民防機構表示，正在調查這起事件，並考慮所有可能造成服務中斷的原因。

伊朗媒體報導，當地多個加油站服務今天早上開始中斷，首都德黑蘭（Tehran）受的影響最大，迫使許多加油站改為手動運作。

奧吉說：「至少30%的加油站仍在運作，其餘加油站逐漸解決服務中斷的問題。」

伊朗加油站協會一名發言人納瓦（Reza Navar）告訴半官方的法斯通訊社（Fars），一項軟體問題導致服務中斷。

納瓦說：「已確認全國一些加油站的燃料系統出現軟體問題，專家目前正試圖解決。」

納瓦指出，目前伊朗並沒有缺油問題，但呼籲民眾不要前往加油站。

伊朗國營媒體表示，受影響的加油站至少需要6到7小時才能解決問題。

國營媒體指出，過去就有駭客團體聲稱對伊朗加油站、鐵路網及鋼鐵廠發動網路攻擊。

今天的加油站服務中斷是伊朗自2021年以來，首度發生這類事件；伊朗曾於2021年遭遇大型網路攻擊，燃料銷售被中斷，導致全國加油站出現大排長龍的景象。伊朗指控以色列和美國是這些攻擊的背後凶手。

以色列尚未對伊朗今天這起網路攻擊發表評論。

不過，以色列負責因應網路犯罪的機構稍早表示，伊朗及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）約在3週前企圖對以色列北部一家醫院發動網攻。雖然這起攻擊遭到攔阻，但駭客仍得以竊取「存在醫院資訊系統的一些敏感資訊」。