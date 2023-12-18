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印度語言千百種 總理莫迪演說首次出動AI即時翻譯

中央社／新德里18日專電
印度總理莫迪昨天在聖城瓦拉納西出席文化交流活動，由於現場有許多民眾來自南方，不諳印地語，莫迪在發表演說時首次運用人工智慧（AI），提供即時語音翻譯。（歐新社）
印度總理莫迪昨天在聖城瓦拉納西出席文化交流活動，由於現場有許多民眾來自南方，不諳印地語，莫迪在發表演說時首次運用人工智慧（AI），提供即時語音翻譯。（歐新社）

印度總理莫迪昨天在聖城瓦拉納西（Varanasi）出席文化交流活動，由於現場有許多民眾來自南方，不諳印地語，莫迪在發表演說時首次運用人工智慧AI），提供即時語音翻譯。

印度幅員廣大，種族、文化多元，境內使用人口超過1萬人的語文有122種、其他方言1599種，即使是印度憲法中所列的官方語文，也有22種之多，並沒有全國通用的單一語言，因此會出現不同區域的民眾語言不通的情況。

這場文化交流活動在印度北部的瓦拉納西舉行，現場則有1千多名來自南方坦米爾那都省（Tamil Nadu）的民眾；瓦拉納西居民多講印地語，而坦米爾那都人多半只會講坦米爾語。

為此，主辦單位特別為坦米爾那都民眾準備耳機，以AI為莫迪的談話進行即時翻譯。

莫迪（Narendra Modi）致詞時說：「我會跟往常一樣講印地語，而AI會把我的話翻譯成坦米爾語。這是新的嘗試，希望能讓我更輕易地表達我的意思。」

他補充，未來會頻繁使用這個技術。

這次即時翻譯是透過印度政府帶頭開發的Bhashini人工智慧翻譯系統完成。

Bhashini可對22種印度官方語文進行即時語音及網頁翻譯，去年7月由莫迪宣布啟用，並開放新創公司以及一般民眾，協助完善資料庫。

印度政府繼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間成功打造包括數位支付平台在內的數位公共基礎設施（DPI）之後，也開始致力提升AI能力。

今年稍早，專家委員會擬出AI發展路線圖，包括撥出將近100億盧比（1.2億美元）支持AI新創公司。

另一方面，莫迪昨天也在瓦拉納西，為新開通的瓦拉納西往返印度最南端城鎮坎尼亞古馬里（Kanyakumari）的快速列車主持發車儀式，讓兩處觀光勝地的交通更為便利。

印度 AI 人工智慧

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