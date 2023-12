印度語言千百種 總理莫迪演說首次出動AI即時翻譯

印度 總理莫迪昨天在聖城瓦拉納西(Varanasi)出席文化交流活動,由於現場有許多民眾來自南方,不諳印地語,莫迪在發表演說時首次運用人工智慧 (AI ),提供即時語音翻譯。

印度幅員廣大,種族、文化多元,境內使用人口超過1萬人的語文有122種、其他方言1599種,即使是印度憲法中所列的官方語文,也有22種之多,並沒有全國通用的單一語言,因此會出現不同區域的民眾語言不通的情況。

這場文化交流活動在印度北部的瓦拉納西舉行,現場則有1千多名來自南方坦米爾那都省(Tamil Nadu)的民眾;瓦拉納西居民多講印地語,而坦米爾那都人多半只會講坦米爾語。

為此,主辦單位特別為坦米爾那都民眾準備耳機,以AI為莫迪的談話進行即時翻譯。

In today's address at Kashi Tamil Sangamam, PM@narendramodi embarked on a new initiative.



Bhashini facilitated real-time AI-based Tamil translation, ensuring accessibility for Tamil-speaking members in the audience.#KashiTamilSangamam | #VanakkamKashi | @KTSangamam |… pic.twitter.com/p0HgTZ0u7D