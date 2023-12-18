高盧公雞 重登巴黎聖母院尖塔

法國巴黎聖母院16日重新在尖塔安裝公雞風向標，象徵修復工程的一大里程碑，目前工人持續搶時間進行整修，希望如期在明年12月重新開放。（路透）

英國衛報報導，法國巴黎聖母院（Notre Dame）16日重新在尖塔安裝公雞風向標，象徵修復工 程的一大里程碑，目前工人持續搶時間進行整修，希望能如期在明年12月重新開放。

聖母院是巴黎最具代表性的歷史古蹟，可追溯到西元1163年，不料在2019年4月遭遇祝融肆虐，儘管全力搶救，這座建於12世紀的哥德式大教堂仍損毀嚴重，原先聳立於尖塔塔頂的高盧公雞也隨之墜地。

事實上這隻公雞內有乾坤，體內藏有荊棘王冠（Christ’s Crown of Thorns）上取下的一根刺條、巴黎最早的主教聖丹尼（St Denis）的「聖骨」和聖熱納維耶芙（St Genevieve）的遺物。

法國巴黎聖母院16日重新在尖塔安裝公雞風向標，象徵修復工程的一大里程碑，目前工人持續搶時間進行整修，希望如期在明年12月重新開放。（路透）

新的金銅公雞16日經過巴黎大主教于爾里克祝福，由起重機吊上聖母院最高處的尖塔。原本的公雞雖然有凹痕，但幾乎完好無缺，待竣工後將在聖母院博物館 展出。

大火之後，總統馬克宏 （Emmanuel Macron）曾表示希望整修工程能在五年內完成，期許2024年12月能重新開放。