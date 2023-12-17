日本、東協辦特別峰會…同意強化互惠關係 共同致力印太和平穩定

日本首相岸田文雄（右）、印尼總統佐科威（左）17日在日本東協峰會的記者會上握手。（歐新社）

日本 和東南亞 國協（ASEAN）16日起在東京舉行特別峰會，各國領袖17日同意一個著重安全和經濟合作並尊重法治的共同願景，在共同聲明呼籲強化互惠的夥伴關係，一同致力印太地區和平穩定，亦號召促進區域繁榮並推廣年輕世代的人民交流。

該峰會意在慶祝日本和東協友好50周年。美聯社報導，日本首相岸田文雄和今年東協輪值主席印尼 總統佐科威舉行聯合記者會，岸田說各國領袖也採納涵蓋130個項目的一項實施計畫。日方呼籲增強國防安全合作、強化支持氣候變遷對策以及投資，包括在區域內的汽車產業上。

前述共同聲明並指出，日本和東協共享提倡以規則為基礎的印太地區的觀點，讓印太自由開放且擁抱東協的團結、中立、包容、透明等關鍵原則。諸領袖亦強調「尊重主權和領土完整性」，力主透過和平手段解決分歧或爭端，揚棄使用武力的威脅。該聲明未直接點名中國。

岸田表示當前世界面臨多重危機，分歧和對立深化，日本將和東協齊力應對問題。岸田稱東協是自由開放印太的關鍵，「以我們的互信為基礎，我們將應對新的議題，並致力於區域和平與繁榮，以期打造人們受益且尊嚴受到尊重的世界。」

峰會舉行之際，若干國家在印太海域上與中國的緊張漸增。日本去年採行新的安全策略，迄今快速增強國防單位並擴展防衛夥伴關係，應對北京在區域漸趨強勢。

日本正尋求和東協國家增強雙邊安全連結，岸田16日在峰會場邊舉行多場雙邊會談，例如會晤馬來西亞首相安華。日馬簽署相當於4億日圓（約281.3萬美元）的協議，日方將提供救難船及其他裝備增進大馬海上安全能力。

日本16日也同意提供印尼至多逾90.5億日圓（約6365.7萬美元）補助，資助印尼的海上安全能力提升計畫，包括一艘日本製的大型海巡船。

日本11月已宣布提供菲律賓海軍海岸監視雷達，日菲也同意展開相互准入協定（RAA）磋商，旨在為雙方部隊進入對方領土進行聯合演訓鋪路。同月稍晚，日本和越南同意將關係提升至最高的「全面戰略夥伴關係」，將討論潛在協議的細節以增進安全合作。

不過東協各國應對北京的立場並非完全一致，許多成員和中國連結較深且不願選邊站。日方官員說他們知悉相關情勢，並不試圖要東協國家選邊站。