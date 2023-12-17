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葉門叛軍頻襲 海運巨頭暫停紅海航線

編譯陳苓／綜合16日電
葉門叛軍「青年運動」在紅海襲擊船隻後，全球兩大航運業者馬士基集團與赫伯羅德公司表示，將暫停行經對全球商業至關重要的紅海海峽。圖為日本郵船運營的汽車運輸船「銀河領袖號」 （Galaxy Leader）上月遭「青年運動」劫持。（歐新社資料照片）
葉門叛軍「青年運動」在紅海襲擊船隻後，全球兩大航運業者馬士基集團與赫伯羅德公司表示，將暫停行經對全球商業至關重要的紅海海峽。圖為日本郵船運營的汽車運輸船「銀河領袖號」 （Galaxy Leader）上月遭「青年運動」劫持。（歐新社資料照片）

葉門武裝分子頻頻攻擊行經紅海的船隻，海運巨頭地中海航運（MSC）、馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag Lloyd）均暫停紅海航線。這可能會推升航運運價，帶動相關業者股價跳高。但巴拿馬運河運量大減之際，又有航程受阻，可能導致供應鏈的運輸時程遭到耽擱。

世界貨櫃航運龍頭MSC 16日發布聲明表示，所屬船隻「帕拉丁3號」（MSC Palatium III）15日在紅海遇襲，船上無人傷亡，但船隻停止作業，「由於發生此一事件，為保護水手的生命與安全，紅海航線恢復安全之前，MSC貨船不會穿越蘇伊士運河向東行或向西行....部分船隻將改道（南非）好望角」。

貨運經紀商Flexport在網誌發文指出，與航行蘇伊士運河相比，繞道南非需多花七到十天。船隻取道紅海，通過蘇伊士運河，是往來歐洲和亞洲間的捷徑。

不只MSC，第二大貨櫃航運業者馬士基15日下令，所有即將經由葉門曼德海峽進入紅海的船隻，「在進一步通知之前，暫停航程」。德國貨櫃航運商赫伯羅德也說，到18日為止，將「暫停所有行經紅海的貨櫃船運輸」。

15日馬士基的丹麥股價大漲7.9%，赫伯羅德的德國股價大漲16.4%，主要是預期航運受干擾，將有助減少航運運能的供給過剩。

曼德海峽連接紅海和亞丁灣，具有戰略重要性。以哈戰爭爆發以來，葉門的青年運動武裝分子對此區船隻發動了十多起攻擊。相關事件可能會擾亂途經紅海和蘇伊士運河的全球供應鏈，蘇伊士運河占全球貨櫃航運的30%，也是原油運輸的關鍵航道。

出口及國際貿易協會總幹事佛喬尼說，這些發展發生在全球供應鏈的艱難時刻，乾旱已嚴重延誤巴拿馬運河的航運，紅海航線又受阻，會衝擊從生產商到終端用戶的供應鏈所有環節，並增加關鍵商品無法在耶誕節即時到達目的地的可能性。

美國預料會在未來幾天宣布成立專案組，確保船隻能安全通過紅海。美國國安發言人柯比表示，華府正與多個夥伴國商討，保障商務能自由通過重要關卡和關鍵水域。

蘇伊士運河 供應鏈 德國

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