偷賣牛肉遭槍決… 北韓9男女綁木樁行刑 2.5萬人被迫觀刑

南韓與美國商定，將於2024年8月的「乙支自由護盾」年度軍演首次納入核作戰演練。圖為南韓軍隊與駐韓美軍聯合軍演。（歐新社資料照片）

北韓 兩江道惠山市（Hyesan, Ryanggang）傳出8月底有多達2.5萬人被迫聚集在當地機場，親眼目睹行刑隊將被控走私牛肉的9人公開槍決。

自由亞洲電台韓語服務（RFA Korean）報導，根當地居民轉述，這9人經營一個非法的牛肉銷售集團，從2017年至2023年2月間，買賣2100多頭國有牛隻後加以屠宰，接著把牛肉銷售到市場和企業，包括了首都平壤 的一家餐廳。

涉案人士包括兩江道獸醫檢疫站主任、兩江道商業管理辦事處業務員、農場官員與平壤一間餐廳的經理，還有一名服役期間負責把守通往平壤安檢站的年輕大學生。因2月時走私牛肉遭新的士兵當場逮個正著，判決書中寫道，「牛群對於犁地與耕作不可或缺，但罪人們藉由屠宰牠們，阻礙了國家的糧食生產，擾亂了社會」。

兩江道的一位男性居民匿名受訪時表示，惠山市的工廠、農場與市場全都關了，「年紀在17到60歲間，每一個能走路的人」都必須到場觀看行刑，人多到足以站滿整個山頭，警察、士兵與其他保安人員更包圍了人群，迫使眾人留在原地。

該居民表示，人民軍代表先召開了長達一個小時的特別軍事法庭，將每個人罪行相關詳情公開，接著「7名男子與2名女子被綁到木樁上，由軍方的射手執行處決」。

另一位女性居民表示，目睹槍決導致她做惡夢，不斷想起那個可怕場景，「我整晚都睡不著，因為恐懼而全身發抖」。

這位女性居民透露，官員在行刑之前的審判期間告訴群眾，這個集團是在2月時被查獲。原本把守安檢站的士兵退伍，走私者卻仍一如既往出現，遭新的士兵當場逮個正著，判決書中寫道，「牛群對於犁地與耕作不可或缺，但罪人們藉由屠宰牠們，阻礙了國家的糧食生產，擾亂了社會」。

根據這位女性居民的說法，在這個長期受到糧食短缺折磨的國家，當局認為此舉是非常嚴重的犯罪，「在公開處決之前，朝鮮人民軍特別軍事法庭表示，『這些罪犯不忠，所以我們國家沒有埋葬他們的地方，不管在天上或地下，甚至消滅了三個世代都不夠』。」

韓美聯合軍演將首納核作戰

此外，美韓「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group, NCG）的第2次會議15日在華府 召開。商定將於2024年8月的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度軍演首次納入核作戰演練。

美國16日再度警告北韓稱，平壤若對美國發動任何核攻擊，將導致「金氏政權的終結」。

韓聯社報導指出，這將是以朝鮮半島全面開戰為背景進行的「戰區級」韓美聯合軍演首次納入核作戰演練，也是韓美雙方首次共同就北韓進行核武攻擊時，美軍採取核武報復的作戰進行演練。

南韓國家安保室第一次長金泰孝指出，先前演練應對北韓核武攻擊時，都是單純仰賴美方核保護傘，由美軍自行採取行動；納入核作戰演練代表韓美雙方將頭到尾都共同參與、共同作戰。也因此，這次新增演練將從政府也參與的乙支自由護盾軍演開始實施。

韓美目前固定進行的戰區級年度聯合軍演包括3月的自由護盾（Freedom Shield）與8月的乙支自由護盾演習。自由護盾僅有軍隊參與，乙支自由護盾則涵蓋政府機關的緊急應對演練。