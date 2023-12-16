芬蘭將簽國防協議 允許美國使用15座軍事基地

美國務卿布林肯。（路透）

芬蘭國防部今天說，將於下週簽署國防合作協議，允許美國使用北約 最新成員國芬蘭的15座軍事基地。

路透社報導，芬蘭外交部說，國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）和美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）將於18日在華盛頓簽署「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement, DCA）。這項協議接下來必須獲得芬蘭國會批准。

芬蘭外交部說：「DCA將加強芬蘭的國防，使美軍能夠在芬蘭境內的駐紮和訓練，以及在芬蘭領土上預先部署國防物資。」

此外，DCA也將支援北約在嚇阻和防衛的落實。

芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）將出席在華盛頓舉行的簽署儀式，並會晤布林肯。

瑞典 在12月6日和美國簽署類似的協議，允許美國使用17座軍事基地。

俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭引發的憂心，促使芬蘭和瑞典放棄了長期以來的軍事不結盟，申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

芬蘭在4月加入北約，而瑞典仍在等待北約成員國匈牙利和土耳其批准其申請。