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只因販賣牛肉…北韓9男女遭綁木樁處刑 2.5萬人被逼看槍決全身發抖

編譯周辰陽／即時報導
北韓長期受到糧食短缺折磨，私宰牛群被視為非常嚴重的犯罪，兩江道惠山市8月底就有9人因被控走私牛肉而遭當場槍決。圖為北韓領導人金正恩多年前視察一處人民軍的農場。資料照片。（路透 / KCNA）
北韓長期受到糧食短缺折磨，私宰牛群被視為非常嚴重的犯罪，兩江道惠山市8月底就有9人因被控走私牛肉而遭當場槍決。圖為北韓領導人金正恩多年前視察一處人民軍的農場。資料照片。（路透 / KCNA）

北韓兩江道惠山市（Hyesan, Ryanggang）傳出8月底有多達2.5萬人被迫聚集在當地機場，親眼目睹行刑隊將被控走私牛肉的9人公開槍決。

自由亞洲電台韓語服務（RFA Korean）報導，根據當地居民轉述，這9人經營著一個非法的牛肉銷售集團，從2017年至2023年2月間，買賣2100多頭國有牛隻後加以屠宰，接著把牛肉銷售到市場和企業，包括了首都平壤的一家餐廳。

兩江道的一位男性居民匿名接受自由亞洲電台韓語服務記者採訪時表示，惠山市的工廠、農場與市場全都關了，「年紀在17到60歲間，每一個能走路的人」都收到參加的命令，目擊槍決場景的人多到足以站滿整個山頭，警察、士兵與其他保安人員更包圍了人群，迫使眾人在這場公開處決秀期間留在原地。

根據報導說法，該非法集團成員包括兩江道獸醫檢疫站主任、兩江道商業管理辦事處業務員、農場官員與平壤一間餐廳的經理，還有一名服役期間負責把守通往平壤安檢站的年輕大學生。該居民表示，人民軍代表先召開了長達一個小時的特別軍事法庭，將每個人罪行相關詳情公開，接著「7名男子與2名女子被綁到木樁上，由軍方的射手執行處決」。

另一位女性居民表示，目睹槍決導致她做惡夢，不斷想起那個可怕場景，「我整晚都睡不著，因為恐懼而全身發抖」。

這位女性居民透露，官員在行刑之前的審判期間告訴群眾，這個集團是在2月時被查獲。原本把守安檢站的士兵退伍，走私者卻仍一如既往出現，遭新的士兵當場逮個正著，判決書中寫道，「牛群對於犁地與耕作不可或缺，但罪人們藉由屠宰牠們，阻礙了國家的糧食生產，擾亂了社會」。

根據這位女性居民的說法，在這個長期受到糧食短缺折磨的國家，當局認為此舉是非常嚴重的犯罪，「在公開處決之前，朝鮮人民軍特別軍事法庭表示，『這些罪犯不忠，所以我們國家沒有埋葬他們的地方，不管在天上或地下，甚至消滅了三個世代都不夠』。」

平壤 北韓

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