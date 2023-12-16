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英少年11歲旅行失蹤 6年後現身法國 母仍人間蒸發

編譯中心╱綜合15日電
音訊全無6年的英國少年巴帝，12月13日在法國山區尋獲。圖為巴帝2017年失蹤之前的照片。（路透）
音訊全無6年的英國少年巴帝，12月13日在法國山區尋獲。圖為巴帝2017年失蹤之前的照片。（路透）

法國南部城市土魯斯（Toulouse）當局昨天表示，一名六年前失蹤的英國青少年在法國南部被找到，根據和他相遇並通知警方的司機表示，他逃離一個靈修山地社區。

當地檢察官辦公室告訴路透，青少年的家人已經確認他是來自大曼徹斯特（Greater Manchester）的巴帝（Alex Batty）。

檢察官辦公室發言人說：「他應該很快就會返回英格蘭。」發言人也說，英國當局正針對巴帝失蹤一案展開刑事調查。

當時11歲的巴帝是在2017年和母親和外祖父，前往西班牙馬拉加（Malaga）旅行期間失蹤。送貨司機阿西迪尼告訴法國地方日報「南方電訊報」（La Depeche），發現這名青少年在土魯斯周邊地區一條公路上徘徊：「他告訴我，他從山上出發後已經走了四天。」

「南方電訊報」率先報導巴帝現身的消息。報導中提及，這名少年生活在庇里牛斯山（Pyrenees）山區一個靈修社區中，這個社區吸引來自歐洲各地的逃避現實者、追求另一種生活方式而聞名，當初英國男童被媽媽帶去靈修，6年後徒步逃出法國山區求援。

巴帝的母親在2017年和兒子一起失蹤，至今下落不明。阿西迪尼說：「他告訴我，他的母親有點（怪），雖不是瘋了，但精神狀態有點怪異…和一群人待在山裡。」

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