以色列防長：戰爭還會數月 內唐亞胡重申「拚到勝利」

以色列突襲約旦河西岸城市哲寧，一名婦女14日帶著孩子行經以軍戰車旁。（路透）

以色列 總統內唐亞胡14日會見到訪的美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）時重申，以色列將持續戰鬥並打擊巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 ，直到取得絕對勝利；以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）則表示，戰爭可能還會持續數個月以上。

CNN和衛報報導，加蘭特14日向到訪以色列的蘇利文表示，哈瑪斯是個恐怖組織，過去十多年來一直在與以色列作戰，且哈瑪斯在地上和地下建造許多基礎設施，要全數摧毀並不容易，「這需要一段時間，可能會持續數個月以上，但我們會贏，我們會消滅他們。」

幾小時後，內唐亞胡也向蘇利文強調，以色列將持續作戰。內唐亞胡辦公室發布聲明說，以色列的英雄及士兵沒有白白犧牲，以軍更加堅定地繼續戰鬥，直到哈瑪斯被消滅，直到絕對勝利。

白宮發言人柯比（John Kirby）14日則回應，美方希望戰爭盡快結束，「若哈瑪斯認輸，戰爭可能今天就會結束，但現在看起來沒有任何可能。」柯比提到，蘇利文訪問期間，也和以色列討論到未來將對加薩改採「低強度作戰」的可能性。

另一方面，以色列的國土報與耶路撒冷郵報14日轉述，哈瑪斯政治局成員馬卓克（Moussa Abu Marzouk）接受「中東觀察報」（Al-Monitor）獨家採訪時指出，可以承認以色列國已結束目前的以哈戰爭，並作為朝向結束巴方各派系之間長期分裂邁出一步，但他後來試圖收回自己的說法，改稱「媒體陳述存在誤解」。

「你應該遵循官方立場，官方立場是PLO（巴勒斯坦解放組織）已經承認以色列國」，作為1993年奧斯陸協議的一部分，PLO承認以色列，但哈瑪斯自1987年成立以來，就呼籲武裝抵抗跟消滅以色列。馬卓克告訴中東觀察報記者，「以色列人該享有權利，但不是以犧牲他人為代價」。

雖然馬卓克為10月7日跨境攻擊辯解，稱此事替加薩人民實現了「許多目標」，包括把巴勒斯坦人的理想提升到國際議程的前線，「每一個人都在談論巴勒斯坦國」，但也稱綁架婦女跟小孩是個錯誤。當記者詢問，為什麼不立刻釋放人質時，馬卓克答稱「以色列正在殘酷地砲擊加薩」，接著否認哈瑪斯在襲擊以色列期間犯下了性暴力行為的指控，並斥為「純粹的謊言」。

不過，以色列時報報導，馬卓克後來上社群媒體平台「X」（前身為推特）發文，稱「媒體陳述存在誤解，我確認哈瑪斯運動不承認以色列占領的合法性，不接受放棄我們巴勒斯坦人民的任何權利。我們申明，抵抗將持續到解放與返鄉為止」。