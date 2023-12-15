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政治獻金案延燒 安倍派12高官辭職 日相支持度剩17%

編譯中心／綜合14日電
日本政治獻金醜聞愈演愈烈，合計安倍派12位高官辭職，令執政自民黨內部陷入動盪，首相岸田（右）內閣最新支持率已跌至17%。（美聯社）
日本政治獻金醜聞愈演愈烈，合計安倍派12位高官辭職，令執政自民黨內部陷入動盪，首相岸田（右）內閣最新支持率已跌至17%。（美聯社）

日本執政自民黨的政治獻金醜聞愈演愈烈，演變成新一輪「辭職骨牌效應」；以內閣官房長官松野博一為首的「安倍派」內閣核心五人組14日集體請辭，總計有12名捲入醜聞的高官辭職。日媒指出，首相岸田文雄政府節節下滑的民望因醜聞再受打擊，危及明年9月大選的選情。安倍派成員全數退出內閣，也會打破派系平衡，令自民黨內部陷入動盪。

日本富士電視台新聞網（FNN）與日本放送協會（NHK）報導，上午8時30分過後不久，內閣官房長官松野博一進入首相官邸，當被問到進退問題時，他表示「會在記者會上回答」。

農林水產大臣宮下一郎在上午9時左右訪問官邸並遞交辭呈，他表示，「我的政治資金問題正在依法得到妥適處理，但為了不耽誤國政，我做出了提交辭呈的決定。」經濟產業大臣西村康稔於上午9時過後進入官邸，並遞出辭呈，「由於政治資金問題使得國民抱持疑慮，對政治感到不信任，對於造成這種情況，我再次表達歉意。」安倍派的總務大臣鈴木淳司在上午9時30分過後進入首相官邸，並向官房長官松野博一遞出辭呈，之後會由松野轉交岸田。

除四名閣僚之外，安倍派還有五名副大臣請辭，加上首相補佐官上野通子、財務政務官佐藤啓、防衛大臣補佐官和田義明提出辭呈，共計12名安倍派官員請辭。

日本時事通信社8至11日進行的民調顯示，首相岸田文雄內閣支持度下跌4.2個百分點，僅剩17%，再創自民黨2012年12月重新奪回政權以來新低，也是重新執政以來支持度首次跌破20%。

日本社會調查研究中民調顯示，岸田內閣支持度已連續第五個月處於30%以下的「危險水域」，更是連續三個月創下自民黨重新奪回政權以來新低紀錄。

時事通信社推測，可能因自民黨內爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，導致內閣支持度下滑。

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